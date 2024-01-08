Сильные морозы в Оренбуржье — школьникам разрешено оставаться дома

Согласно решению родителей, в дни сильных морозов учащиеся школ Оренбурга могут не посещать занятия. Как сообщает управление образования города, рекомендованные температурные пороги для отмены уроков следующие:

Для учеников 1-4 классов — 25 градусов мороза и ниже;

Для учеников 5-8 классов — 28 градусов мороза и ниже;

Для старшеклассников 9-11 классов — 30 градусов мороза и ниже.

При сильном ветре свыше 21 м/с начальная школа закрывается уже при -20 градусах, а для 5-8 классов порог понижается до -25. Школы города в такие дни будут работать в штатном режиме, однако ученики смогут перейти на дистанционное обучение.

Решение об отмене посещения школьных занятий в морозные дни родители и законные представители принимают самостоятельно, исходя из погодных условий и здоровья ребенка. Администрации учебных заведений рекомендовано максимально оперативно информировать учеников и родителей о возможных изменениях расписания или формата занятий.