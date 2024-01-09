Рекордная подача воды и бесперебойная работа систем водоснабжения в новогодние праздники — заслуга сотрудников водоканала Оренбурга

В канун Нового года сотрудники водоканала Оренбурга работали с особой самоотдачей, чтобы жители города смогли в полной мере насладиться заслуженным отдыхом в праздничные дни. Несмотря на рекордное потребление воды, все системы функционировали как часы.

За десять новогодних каникул в дома оренбуржцев было подано 1,3 миллиона кубометров чистой питьевой воды. Для сравнения, этого количества хватило бы на годовое обеспечение 3250 квартир! Кроме того, системы водоотведения справились с очисткой 1,6 миллиона кубометров стоков. Пик нагрузки пришелся на самый волшебный праздник — 31 декабря.

«Пока горожане наслаждались заслуженным отдыхом, все наши сотрудники трудились с особым рвением. Мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, необходимых для комфортного празднования. Благодаря слаженным действиям команды удалось избежать каких-либо сбоев», — прокомментировал генеральный директор водоканала Дмитрий Стрельцов.

В круглосуточном режиме дежурили 8 бригад по устранению аварий. За десять дней им пришлось ликвидировать 19 повреждений на водопроводе и 189 засоров канализации. Своевременное реагирование позволило оперативно восстановить работу систем в кратчайшие сроки. Также круглосуточно функционировала справочная служба, куда поступило более 900 обращений от оренбуржцев.

Такой результат коллектива водоканала стал возможен благодаря детальной подготовке к праздничному сезону. Каждое подразделение чётко выполнило свои задачи. В итоге новогодние каникулы для горожан прошли комфортно и беззаботно. А волшебство праздника было дополнено ещё и волшебством бесперебойной работы городских коммунальных систем!