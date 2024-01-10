Сердце, остановившееся на 54 минуты: как оренбургские медики спасли пациента с разрывом межжелудочковой перегородки

69-летний житель Оренбургской области пережил клиническую смерть во время сложнейшей операции на сердце, ставшей возможной благодаря мастерству врачей и несгибаемой воле к жизни пациента.

Все началось в декабре прошлого года, когда мужчина обратился в больницу с диагнозом «циркулярный инфаркт миокарда». Ему провели чрескожное коронарное вмешательство, однако тяжесть поражения привела к разрыву межжелудочковой перегородки. Состояние пациента резко ухудшилось, и его перевели в областную больницу имени Войнова.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением Виктора Рожкова, шансы на благоприятный исход были минимальны. Тем не менее, после консультаций с ведущими клиниками страны, было принято смелое решение приступить к операции.

7 декабря пациента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и отправили на операционный стол. В условиях искусственного кровообращения хирургам удалось восстановить разорванную перегородку. На это ушло 3 часа, в течение которых сердце пациента не билось 54 минуты.

Первые двое суток после операции мужчина находился на ЭКМО. Затем последовали три недели в реанимации и постепенное восстановление в стационаре. Сегодня пациент чувствует себя удовлетворительно и готовится к реабилитации.

В заключение Рожков отметил, что эта история ещё раз подчеркивает высочайший профессионализм оренбургских медиков, способных совершать подлинные чудеса. Но и сам пациент показал поистине несгибаемую волю к жизни, без которой и виртуозное мастерство докторов не помогло бы. В очередной раз жизнь убедительно доказала, что медицина — это прежде всего командная работа врача и пациента.