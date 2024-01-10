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11 января 2024 г.
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“Пушкинской карте” исполняется три года: к 225-летию Александра Пушкина проект станет еще популярнее

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Третий день рождения в этом году отмечает программа “Пушкинская карта”. Проект, запущенный в 2021 году к 225-летнему юбилею великого русского поэта, призван привлечь внимание к культурным мероприятиям среди молодежи.

Благодаря “Пушкинской карте”, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет имеют возможность посещать культурные мероприятия, используя средства на специальной карте. На текущий год размер средств также составляет 5 тыс. рублей.

В Оренбургской области уже более 160 тыс. молодых людей оценили преимущества карты. Для всех, кто еще только планирует оформить карту, мы напоминаем о необходимости зарегистрироваться на платформе “Госуслуги”, подтвердить свою учетную запись и скачать мобильное приложение “Госуслуги.Культура”.

С полным списком мероприятий, доступных для посещения по “Пушкинской карте”, можно ознакомиться на сайте Культура.РФ.

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