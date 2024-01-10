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11 января 2024 г.
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Всероссийская олимпиада школьников стартовала в Оренбургской области

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Более 1500 талантливых старшеклассников со всей Оренбургской области собрались вместе, чтобы принять участие во Всероссийском этапе олимпиады. Это ученики, которые показали лучшие результаты на муниципальном этапе, а также обладатели наград предыдущего регионального этапа олимпиады.

Соревнования будут проводиться по 21 предмету, начиная от французского языка и заканчивая основами безопасности жизнедеятельности. Самые популярные предметы среди участников — биология, физкультура, обществознание и литература.

Основной площадкой проведения олимпиады стал образовательный центр “Гагарин”. Отдельные испытания будут проводиться в школах, средних профессиональных учебных заведениях и вузах.

Победители и призеры олимпиады получат дипломы, которые дают им право на поступление в российские вузы без вступительных экзаменов по соответствующему предмету. Это отличный шанс для талантливых школьников проявить себя и открыть двери в мир высшего образования.

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