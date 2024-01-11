Суд не признал устную договоренность о займе между бывшими коллегами

Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения между двумя бывшими коллегами. Истица, работавшая бухгалтером в торговой компании, перечислила на банковский счет ответчика, который был менеджером в той же фирме, 406 500 рублей в качестве займа по устной договоренности.

Эти переводы осуществлялись в течение 2020-2021 годов в 17 этапов с большими временными интервалами. Истица утверждает, что, несмотря на прошествие значительного времени, долг так и не был возвращен, в связи с чем она обратилась в суд с требованием вернуть сумму займа, а также выплатить проценты и компенсировать судебные издержки.

В свою очередь, ответчик пояснил, что деньги переводились для расчетов с поставщиками компании. Он предоставил в качестве доказательств авансовые отчеты, выписки по счету и счета-фактуры.

Суд счел доводы истицы неубедительными, учитывая отсутствие каких-либо документов, подтверждающих выдачу займа. Напротив, многочисленные платежи в течение почти двух лет, по мнению суда, свидетельствуют о том, что переводы носили осознанный характер. В результате в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме.

Решение пока не вступило в законную силу, истица имеет право его обжаловать. Исход этого неоднозначного спора покажет время.