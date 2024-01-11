В Оренбурге с 1 февраля перестанет действовать автобусный маршрут №38

В Оренбурге, городе с богатой историей и живописными улицами, население столкнулось с неожиданным вызовом в сфере общественного транспорта. Жители района улицы Шевченко выражают свое недоумение и беспокойство по поводу предстоящих изменений в маршрутах городских автобусов. Основной предмет их озабоченности — доступность транспорта для поездок к медицинским учреждениям, в частности к поликлинике имени Пирогова, расположенной на проспекте Победы.

С 1 февраля 2024 года маршрут №38 будет отменен, а на его место придет новый маршрут — №58. Однако, как выяснилось, нововведение не радует всех жителей. В частности, микрорайон, расположенный вокруг улицы Шевченко, оказывается в затруднительном положении, поскольку новый маршрут не обеспечивает удобный доступ к общественному транспорту.

Одно из местных сообществ, «Вести Оренбуржья», активно обсуждает эту проблему. Жители выражают свое недовольство и опасения по поводу того, как теперь им добираться до необходимых учреждений. Особое беспокойство вызывает вопрос о доступе к поликлинике им. Пирогова.

«У нас есть два техникума, училище, и многие из нас сталкиваются с проблемами здоровья. Как нам теперь добираться до медицинских учреждений?» — спрашивают они.

По информации от администрации Оренбурга, новый маршрут №58Н действительно не включает в себя улицу Шевченко. В администрации также уточнили, что предложений по изменению маршрута ни от перевозчиков, ни от граждан не поступало. В то же время, представители городской администрации подчеркивают, что в соответствии с нормативными требованиями, обслуживание пассажиров с одной пересадкой считается приемлемым для города с населением 500-600 тысяч человек.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность среди жителей, поднимая вопросы о доступности и удобстве городского транспорта. Важность надлежащего общественного обсуждения и учета мнений граждан в планировании транспортной инфраструктуры становится очевидной. Время покажет, как будут развиваться события и какие меры будут предприняты для решения этой проблемы.