Пригородное железнодорожное сообщение Оренбургской области расширяется

С начала нового года пассажиры железнодорожного транспорта Оренбургской области стали свидетелями значительных улучшений и расширений в сети пригородных поездов. Эти изменения направлены на удобство и комфорт пассажиров, а также на усиление туристического потенциала региона.

С 1 января 2024 года маршрут пригородного поезда № 6772 «Оренбург – Чебеньки» был продлен до станции Саракташ. Это изменение предоставляет жителям и гостям района больше возможностей для путешествий и улучшает транспортное сообщение между населёнными пунктами.

Восстановление движения пригородного поезда № 7595 «Абдулино – Похвистнево (Самарская область)» с 9 января 2024 года является ещё одним шагом к расширению транспортной сети. Поезд начнёт курсировать по понедельникам, возвращая удобное и быстрое сообщение между этими регионами.

С 1 июня по 8 сентября 2024 года на выходных днях будет курсировать туристический пригородный поезд «Оренбург – Илецк-1 – Оренбург». Этот маршрут, впервые запущенный в прошлом году, пользовался большой популярностью, собрав более 1800 пассажиров за сезон. Поезд предлагает удобные однодневные поездки в Соль-Илецк, позволяя пассажирам отправиться утром из Оренбурга и вернуться обратно вечером. В будние дни этот же подвижной состав используется на маршруте «Оренбург – Бузулук – Оренбург».

С 1 июля 2024 года на маршрутах №№ 6767, 6772 «Оренбург – Саракташ – Оренбург» и №№ 6762, 6763 «Оренбург – Кувандык – Оренбург» планируется замена старого подвижного состава на новые, современные и комфортабельные электропоезда серии ЭП3Д. Эти электропоезда уже зарекомендовали себя на маршруте «Оренбург – Орск», перевезя более 147 тысяч пассажиров. Время в пути составляет всего 4 часа 35 минут, с остановками только на крупных станциях, таких как Саракташ, Кувандык, Медногорск, Новотроицк.

В конце 2023 года были запущены две новые пары поездов: «Орлан» на маршруте «Оренбург – Кумертау – Уфа», курсирующий ежедневно, и «Ласточка» на маршруте «Абдулино – Приютово – Уфа», работающий по выходным и в праздничные дни.

На данный момент сеть пригородного железнодорожного сообщения Оренбургской области насчитывает 44 маршрута.