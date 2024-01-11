Молодежь Оренбургской области соревнуется в патриотических состязаниях «А ну-ка, парни!»

В Оренбургской области начался увлекательный и значимый этап в жизни допризывной молодежи: стартовали состязания «А ну-ка, парни!», ориентированные на учащихся в возрасте 15-17 лет. Эти соревнования собрали команды по пять человек из различных образовательных учреждений региона, предоставляя им возможность продемонстрировать свои навыки и способности.

Основная цель мероприятия — это воспитание чувства патриотизма и морально-нравственных качеств среди молодежи. Кроме того, такие состязания способствуют морально-психологической и физической подготовке к будущей службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Это не просто спортивное событие, а важный шаг в формировании осознанного отношения к будущим обязанностям гражданина.

Организаторами соревнований выступили многие ключевые институты региона: департамент молодежной политики Оренбургской области, министерства образования и физической культуры, областной военный комиссариат, а также Региональное агентство молодежных программ и проектов. Помимо этого, значительный вклад внесли региональные отделения организаций, таких как «Движение Первых», ДОСААФ России и «Юнармия», именуемая в честь героя России Александра Прохоренко.

В рамках муниципального этапа состязаний участники продемонстрировали свои умения в шести различных видах военно-прикладного спорта. Среди них были такие дисциплины, как «Визитная карточка», соревнования по гиревому спорту, армрестлинг, разборка и сборка автомата, стрелковый поединок и перетягивание каната — все это позволило юношам продемонстрировать не только физическую силу, но и тактическое мышление, ловкость и командный дух.

Примером успешного проведения муниципального этапа являются соревнования в городе Гай, где состязались семь команд из различных образовательных учреждений, включая школы и гимназии. Победу одержала команда из Репинской школы, продемонстрировав выдающиеся способности и командную работу. В городе Орске студенты средних профессиональных учреждений и Орского гуманитарно-технологического института (филиала ОГУ) боролись за первенство, где победителями стали представители нефтяного техникума.

Победители и призеры награждены дипломами и медалями, как в командном, так и в личном зачете, подчеркивая их отличные достижения и вклад в развитие спортивной и патриотической культуры региона.

Муниципальные этапы состязаний продлятся до 9 февраля, после чего начнутся зональные этапы в Медногорске, Оренбурге, Саракташском и Красногвардейском районах. Финальные соревнования запланированы на 22 февраля, где самые сильные и подготовленные команды покажут свое мастерство и борьбу за звание лучших.