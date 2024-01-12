Банк России предупреждает о новой афере с разблокировкой зарубежных активов

Регулятор финансового рынка предупреждает о новой хитрой уловке аферистов, нацеленной на доверчивых граждан. На этот раз злоумышленники решили воспользоваться ситуацией с заморозкой зарубежных активов россиян и пообещали незаконно разморозить счета, заплатив им “всего лишь” сумму, равную размеру заблокированных средств.

Как заявил Банк России, мошенники активно распространяют свои предложения в интернете, социальных сетях и мессенджерах. При этом они часто выдают себя за легальные финансовые организации, хотя на самом деле не имеют никаких лицензий и разрешений от регулятора.

“Не стоит верить обещаниям быстрого и легкого возврата заблокированных денег, — напоминают в Банке России. – Лучше дважды проверить, не попалась ли вам мошенническая уловка и не переводить никаких средств сомнительным фирмам”.

Как избежать неприятностей? Во-первых, обязательно проверяйте легальность деятельности любой компании на официальном сайте регулятора. Во-вторых, если вы все же столкнулись с мошенниками, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. И, конечно, никогда не переводите деньги на сомнительные счета в надежде на быструю прибыль – скорее всего, вы их уже никогда не увидите. Будьте бдительны и берегите свои средства!