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13 января 2024 г.
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Банк России предупреждает о новой афере с разблокировкой зарубежных активов

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Регулятор финансового рынка предупреждает о новой хитрой уловке аферистов, нацеленной на доверчивых граждан. На этот раз злоумышленники решили воспользоваться ситуацией с заморозкой зарубежных активов россиян и пообещали незаконно разморозить счета, заплатив им “всего лишь” сумму, равную размеру заблокированных средств.

Как заявил Банк России, мошенники активно распространяют свои предложения в интернете, социальных сетях и мессенджерах. При этом они часто выдают себя за легальные финансовые организации, хотя на самом деле не имеют никаких лицензий и разрешений от регулятора.

  • “Не стоит верить обещаниям быстрого и легкого возврата заблокированных денег, — напоминают в Банке России. – Лучше дважды проверить, не попалась ли вам мошенническая уловка и не переводить никаких средств сомнительным фирмам”.

Как избежать неприятностей? Во-первых, обязательно проверяйте легальность деятельности любой компании на официальном сайте регулятора. Во-вторых, если вы все же столкнулись с мошенниками, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. И, конечно, никогда не переводите деньги на сомнительные счета в надежде на быструю прибыль – скорее всего, вы их уже никогда не увидите. Будьте бдительны и берегите свои средства!

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