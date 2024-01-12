Губернатор анонсировал очередное повышение зарплат учителям после встречи с педагогами

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер анонсировал очередное повышение зарплат работникам образования и культуры. Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства, где обсуждались итоги прошлой индексации заработных плат педагогов.

Согласно докладу главы региона, после повышения средний размер оплаты труда учителей оказался выше запланированного уровня и составил 43 300 рублей вместо 42 900 рублей.

«Это хороший результат, но на этом мы не остановимся. В ближайшее время я вновь встречусь с представителями педагогического сообщества, чтобы лично обсудить с ними текущую ситуацию с зарплатами и возможные способы улучшения благосостояния учителей,» — цитирует губернатора пресс-служба администрации.

Напомним, что ранее в этом году на повышение оплаты труда работников образования из регионального бюджета было выделено рекордное финансирование . Эти средства позволили существенно увеличить зарплаты учителей и приблизить их к целевым показателям, обозначенным в указах Президента РФ.

Губернатор поставил задачу продолжить поэтапное увеличение финансирования сферы образования, чтобы выполнить все взятые перед учителями обязательства.