Метель парализовала дороги Оренбуржья

Сильный снегопад и ураганный ветер привели к тому, что движение на многих участках дорог Оренбургской области оказалось полностью парализованным. Ситуация усугубляется еще и плохой видимостью из-за метели.

Первым пострадал участок федеральной трассы М-5 «Урал» от Москвы до Челябинска, проходящий по северу Оренбуржья. Там ограничили движение в ночь на 12 января с 22:15. Затем волна закрытия дорог пошла по региональным трассам.

В полночь сообщение пришло с трассы от Абдулино до Шарлыка. Через 10 минут та же участь постигла дорогу от Староалександровки до Холодных Ключей. К утру 12 января список закрытых для движения участков существенно вырос.

Оказались отрезаны от внешнего мира такие населенные пункты как Краснощеково, Гай, Медногорск, Орск, Новоникольск и другие. К 7:30 утра власти вынуждены были полностью закрыть для движения трассы Новоникитино — Имангулово и Шарлык — Татарская Каргала.

По данным дорожных служб, для борьбы с непогодой задействовано около 300 единиц специальной техники. На местах дежурят сотрудники ГИБДД и аварийные бригады. Однако пока силы стихии у них явно выигрывают.