ГК «Уральская Сталь» вошла в ТОП-5 производителей листового проката и труб

Уральская Сталь и Загорский трубный завод (входят в единую группу компаний «Уральская Сталь») вошли в ТОП-5 российских производителей листового проката и пятерку лучших трубопрокатчиков по мнению журнала «Металлоснабжение и сбыт».

По итогам второго полугодия 2023 года предприятия уверенно занимают ведущие позиции на отечественном рынке наряду с крупнейшими российскими производителями листового проката и трубной продукции, планируют укрепить свои позиции на рынке металлопроката и добиться новых успехов, повышая производительность, модернизируя и расширяя производство.

Традиционно издание составило рейтинг ведущих производителей и поставщиков черных и цветных металлов по итогам их деятельности в минувшем полугодии. 46 вошедших в реестр компаний являются членами Российского союза поставщиков металлопродукции. В ходе формирования списка были опрошены покупатели металлопродукции, участники российского рынка металлов, а также эксперты металлургической отрасли. Кроме того, во внимание принималась информация о деятельности компаний, полученная из открытых источников. При определении лучших компаний учитывались такие критерии как динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств по отношению к своим партнерам. Для формирования окончательного варианта рейтинга, претендентам было предложено заполнить анкету по итогам работы компании в II полугодии 2023 года. Ознакомиться с рейтингом можно на страницах январского номера журнала по ссылке