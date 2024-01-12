Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») продолжает улучшать экологические показатели коксохимического производства. Для исключения выхода коксового газа в атмосферу реализуется комплексная программа.

На коксохимическом производстве комбината есть большой позитивный опыт по снижению газования дверей коксовых батарей более чем на 45% по сравнению с показателями 2021 года.

Реализация минимизирующих влияние на окружающую среду мероприятий продолжается. На коксовой батарее №1 установлен новый газосборник, собирающий 100% газа. Остальные три действующие батареи также укомплектованы подобным оборудованием, соответствующим современным технологическим требованиям. Закуплена аспирационная система для коксосортировки батарей. Заменены устаревшие механизмы малой механизации чистки дверей и рамп. Усовершенствован способ уплотнения крышек загрузочных люков камер. Газоотводящие стояки на КБ-4 оснащены системой пневмоуплотнения. Применены цельносварные рамки дверей. Впервые в истории комбината во втором полугодии 2023 года увеличено количество ремонтируемых дверей коксовых камер до 40 штук в месяц.

В планах – продолжать их ревизию в количестве до 20-ти в месяц, произвести сквозную перекладку 19 простенков на коксовых батареях №1,3,4, а также замену трех механизированных осветлителей. Все эти мероприятия дадут позитивный природосберегающий эффект в виде дальнейшего снижения воздействия на окружающую среду выбросов от технологического процесса КХП.