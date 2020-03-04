Задержан Президент федерации ММА Оренбургской области

Президент федерации ММА Оренбургской области Виктор Фролов задержан полицией в Оренбурге. Причины задержания официально не называются.

Ранее стало известно, что в клубе «Боец» в конце минувшей недели прошли обыски. Федерация ММА Оренбуржья пока никак не комментирует эту информацию.

Орендей, предполагает, что задержание Виктора Фролова может быть связано с хищениями газового конденсата на оренбургском газоперерабатывающем заводе и нефти в Переволоцком районе.