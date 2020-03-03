В клубе «Боец» прошли обыски

В клубе «Боец» в конце февраля прошли обыски.
Полиция не комментирует и не опровергает обыски. Причина работы следственных мероприятий в спортивном клубе неизвестна.
Полиция работала в клубе примерно 10 часов.
Сейчас клуб «Боец» и Федерация работают в прежнем режиме.
- Спортивный клуб «Боец» открылся в 2013 году.
- Приоритетные направления клуба — детские секции: дзюдо, тхэквандо, общая физическая подготовка. Подростки занимаются боксом и ММА, взрослые приходят на занятия в тренажёрный зал.
- У клуба «Боец» есть собственная команда профессиональных бойцов ММА и боксёров любителей, которые представляют Оренбург как на российской, так и на международной спортивной арене.
- Помимо профильных секций в клубе есть занятия по кроссфиту, а также свободные тренировки в тренажерном зале.