В клубе «Боец» прошли обыски

В клубе «Боец» в конце февраля прошли обыски.

Полиция не комментирует и не опровергает обыски. Причина работы следственных мероприятий в спортивном клубе неизвестна.

Полиция работала в клубе примерно 10 часов.

Сейчас клуб «Боец» и Федерация работают в прежнем режиме.