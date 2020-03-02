Почему коронавирус поражает мужчин больше, чем женщин

Как и в случае вспышки Sars в 2003 году и пандемии испанки в 1918 году, показатели смертности среди мужчин намного выше .

Эпидемия коронавируса , которая возникла в Китае сеет страх и беспокойство во всем мире. Новый вирус в значительной степени пощадил одну уязвимую группу — детей, он, по-видимому, представляет особую угрозу для людей среднего и старшего возраста, особенно мужчин.

На этой неделе Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал самый большой на сегодняшний день анализ случаев коронавируса.

Исследователи обнаружили, что хотя мужчины и женщины были инфицированы примерно в равных количествах, уровень смертности среди мужчин составил 2,8 процента по сравнению с 1,7 процента среди женщин.

Мужчины также были непропорционально затронуты во время вспышек Sars и Mers, вызванных коронавирусами. Согласно исследованию, опубликованному в «Annals of Internal Medicine», в 2003 году в Гонконге в Гонконге заболевших было зарегистрировано больше женщин, чем мужчин, однако уровень смертности среди мужчин был на 50 процентов выше .

Около 32 процентов мужчин, инфицированных респираторным синдромом на Ближнем Востоке, умерли по сравнению с 25,8 процентами женщин. Молодые взрослые мужчины также умерли чаще, чем женщины, во время «испанки» 1918 года.

По словам ученых, ряд факторов может сработать против мужчин в нынешней эпидемии, в том числе биологические, а некоторые зависят от образа жизни.

Когда дело доходит до усиления иммунного ответа против инфекций, мужчины оказываются слабее слабого пола.

«Это паттерн, который мы видели при многих вирусных инфекциях дыхательных путей — у мужчин могут быть худшие результаты», — говорит Сабра Кляйн, ученый, изучающий половые различия при вирусных инфекциях и реакции на прививки в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге.

«В иммунной системе у женщин есть что-то более сильное, женщины легче справляются с вирусами», — говорит д-р Джанин Клэйтон, директор Управления исследований здоровья женщин в Национальных институтах здоровья.

Но за это женщины платят высокую цену, добавила она: женщины гораздо более подвержены аутоиммунным заболеваниям, таким как ревматоидный артрит и волчанка, при которых иммунная система переходит в состояние повышенной нагрузки и атакует собственные органы и ткани организма.

Клейтон отметила, что почти 80 процентов людей с аутоиммунными заболеваниями — женщины.

Причины, по которым женщины имеют более сильный иммунный ответ, не совсем ясны, и исследование все еще находится на ранней стадии, предупреждают эксперты.

Одна из гипотез состоит в том, что более сильные иммунные системы женщин дают преимущество выживания своим потомкам, которые впитывают антитела из материнского грудного молока, которые помогают предотвратить заболевание, пока иммунная система младенцев все еще развивается.

Ответственность может быть связана с биологическими факторами, включая женский половой гормон эстроген, который, по-видимому, играет роль в иммунитете, и тот факт, что женщины несут две Х-хромосомы, которые содержат гены, связанные с иммунитетом. Мужчины несут только одну хромосому.

Эксперименты, в которых мыши подвергались воздействию коронавируса Sars, обнаружили, что самцы были более восприимчивы к инфекции, чем самки, причем эта разница увеличивалась с возрастом.

У самцов мышей развивался Sars при более низких вирусных воздействиях, у них был более низкий иммунный ответ, и они медленнее удаляли вирус из своих тел. По словам доктора Стэнли Перлмана, профессора микробиологии в Университете Айовы, который был главным автором исследования, они получали больше повреждений легких и умирали быстрее.

Когда исследователи блокировали эстроген у инфицированных самок или удаляли их яичники, они с большей вероятностью умирали, но блокирование тестостерона у мышей-самцов не имело никакого значения, указывая на то, что эстроген может играть защитную роль.

«Это преувеличенная модель того, что происходит с людьми», — сказал доктор Перлман. «Различия между мужчинами и женщинами тонки — у мышей это не так тонко».

Поведение в отношении здоровья, которое отличается в зависимости от пола в некоторых обществах, также может играть роль в различных ответах на инфекции.

В Китае проживает самое большое число курильщиков в мире — 316 миллионов человек, что составляет почти треть курильщиков в мире и 40 процентов потребления табака во всем мире. Но только более 2 процентов китайских женщин курят, по сравнению с более чем половиной мужчин.

Китайские мужчины также имеют более высокие показатели диабета 2 типа и высокого кровяного давления, чем женщины, которые увеличивают риск осложнений после заражения коронавирусом. Уровень хронической обструктивной болезни легких почти вдвое выше среди китайских мужчин, чем среди женщин.

В Соединенных Штатах женщины более активно обращаются за медицинской помощью, чем мужчины, и некоторые небольшие исследования показали, что обобщение применимо и к китайским студентам в университетах в Соединенных Штатах.

В неопубликованных исследованиях китайские исследователи подчеркивали, что пациенты, у которых диагноз был отложен или у которых была тяжелая пневмония, когда они были впервые диагностированы, подвергались наибольшему риску смерти.

Одно исследование 4021 пациента с коронавирусом подчеркнуло важность раннего выявления, особенно у пожилых мужчин. И мужчины появлялись в больницах с более распространенным заболеванием.

Но в районах Китая за пределами провинции Хубэй , в эпицентре эпидемии и там, где сконцентрировано большинство пострадавших, модели отличаются: заболеваемость, по-видимому, значительно ниже, смертность, и мужчины заражаются гораздо более высокими показателями, чем женщины. к китайскому анализу CDC.

У мужчин может возникнуть «ложное чувство безопасности», когда речь заходит о коронавирусе, говорит Акико Ивасаки, профессор иммунологии в Йельском университете, который изучает, почему некоторые вирусы сильнее поражают женщин.

По словам экспертов, сбор и анализ данных о новом вирусе по полу важен как для ученых, изучающих его, так и для широкой общественности.

Например, с самого начала вспышки болезни представители общественного здравоохранения подчеркивали важность правильного и частого мытья рук для предотвращения инфекции. Но некоторые исследования показали, что мужчины — даже работники здравоохранения — реже моют руки или используют мыло, чем женщины, сказал доктор Кляйн.