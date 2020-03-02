Директор школы украла школьный котел и деньги у учителей

По материалам проведенной прокуратурой Домбаровского района проверки в одной из муниципальных средних школ возбуждено уголовное дело по факту присвоения вверенного директору школы имущества с использованием служебного положения.

В частности, в ходе проверки установлено, что директор школы в начале апреля 2019 находясь в помещении школы, используя свое служебное положение, путем присвоения вверенного ей имущества похитила 8 секций от газового котла КЧМ-5 общей стоимостью 171 477 рублей и сдала их в пункт приема металлолома, которые обратила в свою собственность.

Опрошенная в ходе проверки директор школы не отрицала свою причастность к совершенному хищению, рассчитывая на то, что ее незаконные действия обнаружены не будут.

Действия директора школы квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Максимальное наказание за данное преступление может составить 6 лет лишения свободы.

Примечательно, что это уже второе преступление, выявленное прокуратурой района в отношении данного директора школы. Ранее было установлено, что директор школы с использованием своего служебного положения путем обмана похитила у учителя 9 тысяч рублей, за что была осуждена к наказанию в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.