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2 марта 2020 г.

Участники Великой Отечественной войны смогут ездить бесплатно в пригородных поездах на ЮУЖД

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
АО «Свердловская пригородная компания» с 1 марта по 31 декабря 2020 года обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их сопровождающим в пригородных поездах на ЮУЖД (на территории Челябинской, Курганской, Оренбургской областей). Количество поездок в течение года не ограничено.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны относятся к категории федеральных льготников. Они могут пользоваться правом безденежного проезда в пригородных поездах или отказаться от пакета социальных услуг и получать взамен денежную компенсацию. В этом году воспользоваться бесплатным проездом смогут все ветераны, включая тех, кто ранее отказался от пакета социальных услуг.

Оформить бесплатный билет инвалиды и участники войны и их сопровождающие могут в железнодорожных пригородных кассах и у кассиров в пригородных поездах на основании сведений о документе, удостоверяющем личность, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. Это удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны и удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда». В пригородных кассах продажи начинаются за 10 суток.

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