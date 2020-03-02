В органах МВД прокуроры выявили более 52 тысяч нарушений закона

Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства. На данном этапе надзорные функции прокуратуры позволяют предотвратить и устранить нарушения прав участников уголовного процесса, исправить недоработки со стороны органов следствия и дознания, не допустить затягивания сроков расследования уголовных дел.

Управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью проанализированы результаты работы органов прокуратуры области на данном направлении в 2019 году.

В органах МВД прокуроры выявили более 52 тыс. нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства, большинство из которых (свыше 33 тыс.) допущены при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. В процессуальной деятельности органов Следственного комитета России, выявлено свыше 13 тыс. нарушений.

В истекший период прокурорами дополнительно поставлено на учет почти 2 тыс. ранее известных, но по разным причинам не учтенных преступлений. Только благодаря последовательной и принципиальной позиции прокуроров в ряде случаев удалось добиться восстановления нарушенных прав граждан.

По-прежнему актуален вопрос о пресечении прокурорами практики вынесения органами предварительного расследования незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые являются серьезным препятствием для реализации потерпевшими права на доступ к правосудию в разумный срок. Так, в 2019 году прокурорами отменено более 15,5 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами внутренних дел, Следственного комитета, судебных приставов и МЧС, значительную часть из которых составили немотивированные решения, принятые без всесторонней оценки значимых обстоятельств. По результатам дополнительных проверок по данным материалам возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел.

В то же время органами предварительного расследования допускалось необоснованное возбуждение уголовных дел при отсутствии для этого правовых оснований либо с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. Прокурорами за год отменено 25 таких решений, из которых 88% принимались органами полиции.

Для дополнительного следствия (дознания) прокурорами возращено 361 уголовное дело.

По подозрению в совершении преступлений в 2019 году задержан 1761 человек, в связи с не подтверждением подозрения освобождены пятеро.

Сохраняется негативная практика задержания граждан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, с последующим освобождением по причине отсутствия оснований для дальнейшего содержания и применения столь строгой меры пресечения. Согласно данным государственной статистики по различным основаниям освобождено 8,5% от общего числа задержанных.

Из числа лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, заключено под стражу 1212 человек (68,8%), 398 задержанным (22,6 %) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В 25 случаях в соответствии с позицией прокурора суды отказали в удовлетворении ходатайств следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Средствами прокурорского надзора предотвращено незаконное продление срока содержания под стражей двоих граждан. При рассмотрении вопроса о целесообразности продления такой меры пресечения прокуроры обращали внимание не только на тяжесть содеянного, но и на наличие оснований для ее применения.

По реабилитирующим основаниям правоохранительными органами области прекращено производство в отношении 59 лиц (2018 год – 49). Органы дознания снизили этот показатель на 7,7%, в следственных подразделениях УМВД и СУ СК число реабилитированных возросло и составило 34.

В большинстве случаев причинами реабилитации обвиняемых стали неполнота доследственных проверок, нарушение порядка проведения следственных действий, неправильное применение норм материального и процессуального права.

Всего за 2019 год прокурорами на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено более 66 тыс. нарушений. Около 44,5 тыс. нарушений или 67 % из них были допущены при уголовно-правовой регистрации. В целях пресечения указанных нарушений и недопущения их впредь прокурорами принимались меры реагирования. По результатам их рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечено свыше 4,5 тыс. сотрудников органов следствия и дознания.

Надзорная практика на указанном направлении будет продолжена и в 2020 году.