В Оренбурге 32-летний мужчина избил трубой 12-летнего школьника

24 февраля, в Оренбурге 32-летний мужчина избил 12-летнего школьника-соседа металлической трубой за плохое поведение.

Очевидцы:

Изверг зажал мальчика в подъезде и стал наносить удары по спине и голове. Мальчишке пришлось закрывать лицо руками и пожертвовать четырьмя пальцами, которые оказались переломаны.

Мама подростка:

Мальчишки были в подъезде и играли в телефонах. Сначала сосед вышел на площадку голый, это зафиксировала камера видеонаблюдения. Через несколько минут мужчина вернулся уже в брюках и с металлической трубой и погнался за подростками. Затем нападавший убежал в квартиру и закрылся. Мы вызвали полицию

Мужчина задержан на 30 суток, до 28 марта 2020 года.