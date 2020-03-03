Лжесотрудники банка похитили у пенсионерки из Оренбурга 2,5 миллиона рублей

Лжесотрудники банка похитили у 70-летней пенсионерки из Оренбурга 2,5 миллиона рублей под предлогом защиты от незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что со счета пенсионерки пытаются похитить деньги. Для защиты от незаконной транзакции звонивший предложил перечислить деньги на «безопасный счет».

В течение недели злоумышленники представляясь специалистами банков, звонили женщине с 40 различных номеров и диктовали данные разных счетов. Потерпевшая перевела в итоге на разные счета 2,5 миллиона рублей.