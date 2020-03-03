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3 марта 2020 г.

В Сорочинске подсудимый порезал пристава и себя

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сорочинская межрайонная прокуратура установила контроль за доследственной проверкой обстоятельств нанесения подсудимым в зале судебного заседания телесных повреждений себе и судебному приставу

Сорочинская межрайонная прокуратура установила контроль за ходом доследственной проверки, организованной в связи с происшествием в здании Сорочинского районного суда.

2 марта 2020 года в суде состоялось оглашение приговора ранее судимому за наркопреступление 48-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Во время назначения наказания подсудимый нанес колюще-режущим предметом резаные раны себе и судебному приставу, обеспечивавшему порядок в зале судебного заседания.

Страж порядка, пытавшийся отобрать запрещенный предмет, получил раны руки и ноги, себе подсудимый порезал шею.

В настоящее время правоохранительными органами под контролем надзорного ведомства проверяются все обстоятельства происшествия.

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