В Сорочинске подсудимый порезал пристава и себя

Сорочинская межрайонная прокуратура установила контроль за доследственной проверкой обстоятельств нанесения подсудимым в зале судебного заседания телесных повреждений себе и судебному приставу

Сорочинская межрайонная прокуратура установила контроль за ходом доследственной проверки, организованной в связи с происшествием в здании Сорочинского районного суда.

2 марта 2020 года в суде состоялось оглашение приговора ранее судимому за наркопреступление 48-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Во время назначения наказания подсудимый нанес колюще-режущим предметом резаные раны себе и судебному приставу, обеспечивавшему порядок в зале судебного заседания.

Страж порядка, пытавшийся отобрать запрещенный предмет, получил раны руки и ноги, себе подсудимый порезал шею.

В настоящее время правоохранительными органами под контролем надзорного ведомства проверяются все обстоятельства происшествия.