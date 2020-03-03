Арестован житель общежития, переломавший пальцы школьнику

Прокуратура Промышленного района г. Оренбурга контролирует ход расследования уголовного дела в отношении мужчины, переломавшего несовершеннолетнему мальчику пальцы рук в ходе бытового конфликта

Прокуратура Промышленного района г. Оренбурга установила контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного в отношении оренбуржца, причинившего телесные повреждения 12-летнему мальчику в ходе возникшего бытового конфликта.

По заявлению мамы мальчика, пострадавшего от рук соседа по общежитию, правоохранительными органами проведена доследственная проверка. Установлено, что 24 февраля 2020 года в общем коридоре общежития по пер. Тупому в г. Оренбурге произошла ссора между мужчиной и мальчиком, в ходе которой взрослый нанес ребенку фрагментом металлической трубы множественные телесные повреждения по голове, спине, рукам. В результате у мальчика были сломаны несколько пальцев рук.

По итогам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.