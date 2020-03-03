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3 марта 2020 г.

Волгоградское предприятие пыталось подкупить новотроицкого рабочего за 500 тыс. рублей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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По материалам прокуратуры г. Новотроицка волгоградское промышленное предприятие привлечено к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

По постановлению прокуратуры г. Новотроицка волгоградское промышленное предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В ходе прокурорской проверки установлено, что в период с мая 2015 года по октябрь 2017 года директор вышеуказанного предприятия по договоренности, достигнутой ранее с работником одного из новотроицких заводов, перечислил последнему денежные средства в общей сумме около 500 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за дальнейшее общее покровительство организации-покупателю при заключении договора поставки, а также в рамках исполнения обязательств по этому договору.

За совершение указанного административного правонарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере), возбужденное в отношении работника завода, получившего упомянутые средства, находится на рассмотрении в Новотроицком городском суде.

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