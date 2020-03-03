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3 марта 2020 г.

Экологические штрафы назначены орскому заводу синтетического спирта

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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По постановлению Орской межрайонной природоохранной прокуратуры завод синтетического спирта оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушение экологических требований

Орская межрайонная природоохранная прокуратура в результате проверки исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха возбудила в отношении ЗАО «Завод синтетического спирта» административные производства по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия)и ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по направлению проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение на утверждение в уполномоченный орган).

Установлено, что в октябре 2019 год предприятие не осуществляло мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий, а в период с января по август 2019 года не направляло в уполномоченный орган проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

По постановлениям прокурора Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло предприятие к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Постановления в законную силу не вступили.

ИсточникПрокуратура Оренбургской области
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