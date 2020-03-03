Посетителей Сбербанка в Оренбурге напугали пранком в красном платье

Посетители оренбургского «Сбербанка» на улице Володарского наблюдали за пранком парня в красном платье.

Клиенты банка рассказали, что в офис зашел парень в красном платье и балаклаве и начал танцевать в оперзале. С собой у него была портативная колонка, из которой громко играла музыка.

Через несколько минут его вывели охрана Сбербанка.

После публикации видео количество подписчиков на канале пранкера увеличилось почти на 500 человек.

Комментарий пресс-службы ПАО Сбербанк:

Для обеспечения безопасного обслуживания клиентов в отделении и зоне самообслуживания сотрудники службы охраны оперативно вывели нарушителя общественного порядка из здания банка. Безопасность и комфорт клиентов для нас важнейший приоритет.