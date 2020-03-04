Металлоинвест модернизировал сталеплавильные печи на Уральской Стали по технологии FMF

Компания «Металлоинвест» в рамках комплексной программы стратегического развития АО «Уральская Сталь» реконструировала дуговые сталеплавильные печи (ДСП) в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) комбината.

Печи запущены после реконструкции по уникальной технологии гибкой модульной печи FMF (Flexible Modular Furnace). 4 марта с работой печей в рамках визита на Уральскую Сталь ознакомились губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

«На комбинате работают более 9 тысяч человек. Уральская Сталь обеспечивает благосостояние более трети семей Новотроицка, вносит серьезный вклад в экономику региона. При поддержке Металлоинвеста предприятие развивается, стремится к экологичности производства, имеет перспективы укрепления позиций на рынке металлопродукции. – отметил Денис Паслер. — При этом комбинат проявляет высокую социальную ответственность и оказывает городу весомую помощь в решении проблем, проведении значимых мероприятий и реализации актуальных программ и мероприятий».

В 2019 году печи были введены в опытно-промышленную эксплуатацию: ДСП №2 — в феврале, ДСП №1 — в сентябре. За прошедшее время печи произвели более 600 тыс. тонн высококачественной стали.

Технология FMF позволяет выплавлять сталь по конвертерному способу производства, без использования электродов и потребления электроэнергии. FMF-печь может использовать любые компоненты шихты (жидкий и чушковый чугун, горячебрикетированное железо, металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна до 85%.

Среди преимуществ технологии – использование энергии химической реакции для расплавления твердой части шихты, что позволяет уменьшить расход энергоресурсов и минимизировать образование отходящих газов.

«Наша компания первой в России и Европе внедряет технологию FMF, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Перевооружение сталеплавильных мощностей – важный этап стратегической программы развития Уральской Стали. Металлоинвест инвестировал в этот проект около 1,1 млрд рублей. Переход на новейшую технологию FMF позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность производства Уральской Стали».

«На сегодняшний день перевод дуговых сталеплавильных печей на конвертерный способ производства стали является наиболее обоснованным и рентабельным решением, – прокомментировал управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. – Новая энергоэкономная и экологичная технология FMF позволяет снизить себестоимость производства стали».

Поставщиком технологических решений для реконструкции ДСП №1 и ДСП №2 выступила международная компания Tenova, работающая в области инновационных решений для металлургической и горнодобывающей промышленности.

«Запуск электродуговых печей нашего производства на Уральской Стали – очередной пример взаимовыгодного партнерства с Металлоинвестом, – прокомментировал событие генеральный директор Tenova Андреа Ловато. – Благодаря нашему эффективному сотрудничеству все работы удалось выполнить с опережением сроков. Наша технология FMF уже успешно используется на сталелитейных заводах в Индии и Китае. В России и Европе это первый подобный проект, и мы этим очень гордимся».