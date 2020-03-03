«Оренбург» слабо поработал на рынке и не продлил лучшего бомбардира

Зимние изменения в оренбургском клубе начались еще в декабре, когда стало известно о том, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов ушел в «Сочи». Команду с тех пор возглавляет Константин Емельянов, который сам два года выступал в качестве игрока за оренбургский тогда еще «Газовик», а последние три года работал в тренерском штабе Федотова. Как сообщил портал Sportfakt.ru, после этого «Оренбург» сделал еще один важный шаг – переподписал контракты с двумя лидерами (больше информации о спорте и БК здесь). Речь про защитников Андрея Малых и Сергея Терехова. Сроки новых соглашений с «Оренбургом» неизвестны. Отметим, что в текущем сезоне 31-летний Малых отыграл четырнадцать матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. На счету 29-летнего Терехова восемнадцать игр и два точных паса.

В планах руководства клуба продлить контракт с Джордже Деспотовичем. 27-летний сербский форвард второй год защищает цвета «Оренбурга» и является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. На его счету шесть голов в шестнадцати играх. Однако пока что соглашение, которое истекает летом, не продлено. Боссы «Оренбурга» заявили СМИ, что вопрос о новом контракте с Джордже будет поднят в самое ближайшее время.

Зимняя трансферная компания получилась у «Оренбурга» очень спокойной. Команда Константина Емельянова усилилась тремя игроками. Полузащитник Исламбек Куат перешел из «Кайрата» в качестве свободного агента. 27-летний игрок сборной Казахстана в прошлом сезоне провел двадцать шесть матчей за вице-чемпионов страны. Вторым новичком «Оренбурга» стал нападающий Мамаду Силла. 25-летний сенегалец начинал карьеру в испанском «Эспаньоле», а потом перебрался в Бельгию. Текущий сезон Силла начинал в составе «Гента», но в основу попасть так и не сумел, отметившись всего одним матчем за бельгийцев. Руководство «Оренбурга» договорилось с «Гентом» об аренде этого футболиста.

Третьим новичком стал полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко. 20-летний игрок будет выступать за «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. Капленко оказался в петербургском клубе в 2017 году, однако до главной команды так и не дорос. В текущем сезоне Кирилл выступал за «Зенит-2», где провел шестнадцать матчей.

Помимо этого, «Оренбург» отпустил четырех футболистов. Хавбеки 30-летний Никита Маляров и 32-летний Вадим Афонин покинули оренбургский клуб, разорвав свои контракты по обоюдному согласию. Также «Оренбург» вынужден был отпустить назад арендованных игроков. 19-летний защитник Владимир Москвичев вернулся в «Динамо» из Москвы, а 21-летний нападающий Артем Галаджан – в «Локомотив».

По оценкам экспертов БК Winline, «Оренбург» вряд ли сможет сохранить место в премьер-лиге на будущий сезон, букмекер предлагает использовать промокод Винлайн при регистрации, чтобы получить бонус.

Уход Владимира Федотова, по мнению специалистов, серьёзно уменьшит шансы «Оренбурга» на положительный результат в весенней части сезона. К тому же все основные конкуренты усилились зимой, а оренбургский клуб не смог себе этого позволить.