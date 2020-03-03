Уральской Стали 65 лет

В истории нашей страны есть даты, значимость которых понятна каждому. К таким относится история создания и юбилей АО «Уральская Сталь».

5 марта 1955 года на Орско-Халиловском металлургическом комбинате (ныне Уральская Сталь) была запущена первая доменная печь, и выдан первый чугун. И, хотя история становления предприятия началась в довоенный период, именно этот день считает днём рождения металлургического гиганта восточного Оренбуржья, уверенно завоевавшего лидирующие позиции в ряду крупнейших российских производителей металла.

Сегодня Уральская Сталь – перспективное, динамично развивающееся металлургическое предприятие, №1 на рынке мостовых сталей в России, один из лидирующих производителей конструкционной стальной продукции для строительства зданий, поставщик высококачественных марок стали для производства труб и судов. Вхождение в компанию «Металлоинвест» помогает новотроицким металлургам модернизировать оборудование и активно участвовать в программах, направленных на повышение качества жизни горожан и долгосрочное развитие Новотроицка.

Промышленный гигант восточного Оренбуржья внёс значимый вклад в развитие многих отраслей промышленности. Новотроицкая сталь в конструкциях Храма Христа Спасителя и высотного комплекса Москва-Сити, в пролетах более ста российских мостов и в обшивке судов. Она — в перекрытиях большой спортивной арены в Лужниках и Олимпийских объектов в Сочи, в километрах газонефтепроводов и в развязках автомобильных дорог. Уральская Сталь делает мир прочнее!

Производство

Уральская Сталь является металлургическим предприятием полного цикла и включает в пять основных переделов: агломерационный, коксохимический, доменный, сталеплавильный и прокатный.

Коксохимическое производство — начало цикла комбината. Здесь из угольной шихты производят кокс — основной вид топлива для выпуска чугуна. В процессе улавливания из кокосового газа выделяют каменноугольную смолу, сульфат аммония и бензол.

Агломерационное производство ежегодно выпускает порядка 3 миллионов тонн агломерата, который наряду с коксом является необходимым сырьем для производства чугуна.

В доменном цехе выплавляют чугун с низким содержанием серы и примесей. В жидком виде он поступает на разливочные машины, где формируется в чушки и экспортируется, или идет дальше по производственной цепочке в электросталеплавильный цех.

Электросталеплавильный цех является одной из самых технологичных площадок комбината. Производит порядка ста марок стали повышенного качества для судо- и мостостроения, для котлов, работающих под давлением, для газонефтепроводных труб. В рамках долгосрочных контрактов здесь отливают круглую заготовку для производства железнодорожных колес на ВМЗ и квадратную — для изготовления рельсов на АРБЗ.

В листопрокатном цехе на технологичном оборудовании из поступивших из ЭСПЦ слябов делают металлопрокат, соответствующий высоким потребительским свойствам.

Отдельно стоит упомянуть фасоннолитейный цех, где освоили производство крупногабаритного литья для нужд сталеплавильного и доменного производства комбината, а также для сторонних горно-металлургических предприятий.

Стабильность работы основных переделов Уральской Стали поддерживают вспомогательные подразделения предприятия, объединенные в дирекцию по оборудованию и службу главного энергетика.

Ремонтники выполняют своевременное обслуживание и наладку различного оборудования, восполняют потребности комбината в деталях и запасных частях.

Собственные энергетические мощности позволяют комбинату эффективно использовать имеющиеся топливно-энергетические ресурсы и обеспечивают независимость предприятия в этой сфере. ТЭЦ Уральской Стали генерирует электрическую и тепловую энергию для собственных нужд и обеспечивает теплом

Новотроицк.

Коллективу металлургов есть, чем гордиться. За пять последних лет работы они нарастили производство практически по всем видам металлопродукции и освоили выпуск новых видов. Это результат ответственной работы коллектива и правильность выбранной стратегии развития в сферах производства, финансов и инвестиций. Развитие стратегических проектов, направленных на поддержание и рост производства, минимизацию издержек и усиление рыночных позиций продолжается.

Инвестиции

В электросталеплавильном цехе благодаря реконструкции машины непрерывного литья №-1 освоен выпуск новых видов продукции — литых колесных и рельсовых заготовок для Выксунского металлургического и Актюбинского рельсобалочного завода. Проведена модернизация установки вакуумирования стали, позволившая увеличить ее производительность в 1,5 раза, до 1,8 млн тонн в год. Мероприятие позволило нарастить выпуск востребованной потребителями высококачественной стальной продукции. Электродуговые печи переведены на новую энергоэкономную и экологичную технологию FMF, что позволяет свести к нулю потребление на печах электроэнергии и обеспечить гибкость при использовании различных компонентов шихты с возможностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 85%.

В первом листопрокатном цехе запущен высокотехнологичный термический комплекс. Установка нового оборудования роликовой термической печи и закалочного пресса позволила увеличить производительность печи и повысить качественные характеристики термообработанного толстолистового проката.

В доменном цехе модернизируются доменные печи. Для работы с максимальной производительностью ДП-2 и ДП-3 будут оснащены системой охлаждения и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в комбинации с графитовыми огнеупорами.

Модернизация собственной генерации с применением современных технологий – важная часть комплексной программы развития Уральской Стали. Замена котлов теплоэлектроцентрали на агрегаты с высоким КПД необходима для поддержания энергетических мощностей предприятия – обеспечение паром воздуходувок доменного цеха, теплоэнергией подразделений комбината и города.

На базе кислородно-компрессорного цеха возводится воздухоразделительная установка №6 производительностью 20 тысяч кубометров в час технического кислорода.

Достижением является и внедрение на Уральской Стали программы Industry 4.0 и перевода бизнес-процессов на новый цифровой уровень. Данная интегрированная система управления направлена на сокращение затрат, повышение прибыльности, прозрачности бизнес-процессов и своевременности принятия решений.

С целью повышения эффективности производственных и бизнес процессов, снижения всех видов потерь и повышения вовлеченности работников на Уральской Стали успешно развивается программа «Бизнес-Система Металлоинвест».

Социальная ответственность

В соответствии с принятой стратегией развития на Уральской Стали особое внимание уделяется минимизации техногенного воздействия на экосистему, обеспечению безопасных условий труда и достойной заработной платы, отдыху и лечению сотрудников, повышению качества социально-культурной среды Новотроицка.

Среди приоритетных задач:

— минимизация техногенного воздействия на экосистему региона:

Модернизация основного и очистного оборудования позволили снизить объем выбросов Уральской Стали в течение последнего десятилетия – на треть! Показатели комбината стабильно значительно ниже допустимых норм. Ежегодно порядка 700 миллионов рублей направляется на природосберегающие мероприятия — охрану атмосферного воздуха, водных объектов и утилизацию отходов производства и потребления. В эксплуатацию введен выполненный с соблюдением всех современных требований полигон промышленных отходов. Металлурги не только внедряют природосберегающие технологии, но и пропагандируют заботливое отношение к окружающей среде. Ежегодно они выходят на субботники наводят чистоту на городских улицах, регулярно проводят экологические акции по зарыблению Ириклинского водохранилища с целью очистки его от водорослей.

— обеспечение рабочих мест и достойной оплаты труда:

Уральская Сталь – крупнейший работодатель Оренбуржья и обеспечивает благосостояние более трети новотроицких семей, при этом средняя заработная плата металлургов более чем на 40% выше среднемесячного дохода в регионе.

— повышение качества социально-культурной среды в регионах присутствия:

Уральская Сталь — крупнейший налогоплательщик Оренбуржья и каждый год более миллиарда рублей налоговых платежей направляет в консолидированный бюджет области. Дополнительно ежегодно в реализацию социальных проектов в Новотроицке в рамках социально-экономического партнерства с регионом и городом вкладывает порядка 300 млн. рублей.

Среди крупнейших объектов социальных инвестиций:

• открытие кинотеатра в обновленном Молодежном центре,

• строительство Ледового дворца и реконструкция городского парка,

• капитальный ремонт городской больницы №1, детской городской больницы, поликлиники БСМП,

• капитальные ремонты Лицея №1, СОШ № 2, 3, 10,13,15, 18, 22, 23, ДОУ № 10, 16, 18,

• реконструкция клуба САМБО-78 и всех городских стадионов, бассейна ДЮСШ «Олимп» и помещений ДЮСШ «Спартак»,

• капитальный ремонт Детской школы искусств,

• благоустройство детских площадок, городских территорий, дорог местного значения,

• поддержка ФК «Носта» и Специальной (коррекционной) школы-интерната,

• поддержка базовый учебных заведений комбината — НФ МИСиС и НПК,

• строительство и капитальный ремонт зданий религиозных организаций

• приобретение оборудования для школ, ледового дворца, спортивных клубов

В Новотроицке успешно реализуются социальные корпоративные программы Металлоинвеста: «Школа предпринимательства», «Здоровый ребенок», «Наши городские инициативы», «Наши чемпионы», грантовый конкурс социальных проектов «Сделаем вместе. Мой город» и «Программа помощи тяжелобольным детям».

По инициативе и при поддержке Компании разработана и запущена комплексная программа развития моногорода Новотроицк. При содействии Металлоинвеста он первым в регионе получил статус территории опережающего социально-экономического развития и работает над привлечением инвесторов и развитием новых бизнесов для укрепления стабильности экономики города.

Достижения Уральской Стали в производственной и социальной сферах много раз отмечались на самом высоком уровне. За разработку и производство новых видов продукции предприятие удостаивалось Золотых и Серебряных медалей международной выставки Металл-Экспо. За высокое качество и конкурентоспособность награждалось знаками металла высшей пробы «Лидер качества Оренбуржья». Неоднократно комбинат получал Золотые и Серебряные знаки и признавался «Лидером экономики Оренбуржья» в основной номинации, как организация высокой социальной эффективности и как предприятие, составляющее основу производственного потенциала региона и вносящее значительный вклад в развитие области. В копилке наград — благодарности и дипломы за высокую социальную эффективность, активную природоохранную деятельность и даже исключительное право использовать в документации звание «Лучшее экологически ориентированное предприятие Оренбургской области».

Успехи Уральской Стали закономерны. Это суммарный результат продуманной производственной и экономической стратегии, эффективного руководства, оптимально использованных возможностей и самоотверженного труда коллектива комбината.

Дорогие друзья!

В 65 раз мы отмечаем день рождения Уральской Стали. За красивой юбилейной цифрой стоит богатая история предприятия, где главными героями являются наши люди. Для многих из них комбинат стал вторым домом, а металлургия — призванием и судьбой. Это они возводили цеха, отлаживали производство металла, модернизировали флагман отечественной металлургии и продолжают укреплять позиции на рынке металлопродукции. Благодаря их профессионализму сегодня мы гордимся не только качеством, сортаментом и объёмами выпускаемой продукции, но и высокими показателями энергоэффективности, производительности труда, экологического менеджмента. Мы продолжаем благоустраивать родной город, чтобы жизнь наших семей была комфортнее и интереснее. Уверен, что юбилейный год будет успешным и станет для нас стартовой площадкой к ещё более амбициозным достижениям!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь», депутат Законодательного Собрания Оренбургской области

Евгений Маслов