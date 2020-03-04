Габил Мамедов вошел в состав мужской сборной России по боксу для участия в отборе на европейскую олимпийскую квалификацию.
Во вторник, 3 марта, тренерский штаб мужской сборной России по боксу во
главе с Виктором Фархутдиновым во время сбора на спортивной базе «Юг
Спорт» в Сочи объявил состав команды для выступления на европейской
олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта. В
состав сборной вошел и оренбуржец Габил Мамедов.
«Был не до конца уверен, что попаду в состав. Но для этого я много работал
и сейчас я рад, что буду представлять страну на таких соревнованиях. Мне
комфортно выступать в категории до 63 кг, хотя ранее я боксировал в 60 кг.
Если бы эту категорию не убрали из олимпийской программы, то, может
быть, продолжил выступать в этом весе. То, что нужно отобраться на
Олимпиаду, даже не обсуждается. Это само собой разумеющиеся!
Европейскую квалификацию надо проходить и добиваться как можно
лучшего результата. Это поможет в будущем при жеребьевках на
соревнования. Главная мечта любого спортсмена – победа на Олимпийских
играх, и я не исключение. Сделаю все, чтобы эта мечта стала явью». —
признается Габил.
Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, и состав мужской
сборной России выглядит следующим образом:
- Расул Салиев (весовая категория до 52 кг);
- Альберт Батыргазиев (до 57 кг);
- Габил Мамедов (до 63 кг);
- Андрей Замковой (до 69 кг);
- Глеб Бакши (до 75 кг);
- Имам Хатаев (до 81 кг):
- Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг);
- Иван Верясов (свыше 91 кг).
Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.