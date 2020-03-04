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4 марта 2020 г.

Габил Мамедов вошел в состав мужской сборной России по боксу

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Габил Мамедов вошел в состав мужской сборной России по боксу для участия в отборе на европейскую олимпийскую квалификацию. Во вторник,...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Габил Мамедов вошел в состав мужской сборной России по боксу для участия в отборе на европейскую олимпийскую квалификацию.

Во вторник, 3 марта, тренерский штаб мужской сборной России по боксу во
главе с Виктором Фархутдиновым во время сбора на спортивной базе «Юг
Спорт» в Сочи объявил состав команды для выступления на европейской
олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта. В
состав сборной вошел и оренбуржец Габил Мамедов.

«Был не до конца уверен, что попаду в состав. Но для этого я много работал
и сейчас я рад, что буду представлять страну на таких соревнованиях. Мне
комфортно выступать в категории до 63 кг, хотя ранее я боксировал в 60 кг.

Если бы эту категорию не убрали из олимпийской программы, то, может
быть, продолжил выступать в этом весе. То, что нужно отобраться на
Олимпиаду, даже не обсуждается. Это само собой разумеющиеся!

Европейскую квалификацию надо проходить и добиваться как можно
лучшего результата. Это поможет в будущем при жеребьевках на
соревнования. Главная мечта любого спортсмена – победа на Олимпийских
играх, и я не исключение. Сделаю все, чтобы эта мечта стала явью». —
признается Габил.

Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, и состав мужской
сборной России выглядит следующим образом:

  • Расул Салиев (весовая категория до 52 кг);
  • Альберт Батыргазиев (до 57 кг);
  • Габил Мамедов (до 63 кг);
  • Андрей Замковой (до 69 кг);
  • Глеб Бакши (до 75 кг);
  • Имам Хатаев (до 81 кг):
  • Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг);
  • Иван Верясов (свыше 91 кг).

Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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