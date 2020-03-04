Габил Мамедов вошел в состав мужской сборной России по боксу для участия в отборе на европейскую олимпийскую квалификацию.

Во вторник, 3 марта, тренерский штаб мужской сборной России по боксу во

главе с Виктором Фархутдиновым во время сбора на спортивной базе «Юг

Спорт» в Сочи объявил состав команды для выступления на европейской

олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта. В

состав сборной вошел и оренбуржец Габил Мамедов.

«Был не до конца уверен, что попаду в состав. Но для этого я много работал

и сейчас я рад, что буду представлять страну на таких соревнованиях. Мне

комфортно выступать в категории до 63 кг, хотя ранее я боксировал в 60 кг.

Если бы эту категорию не убрали из олимпийской программы, то, может

быть, продолжил выступать в этом весе. То, что нужно отобраться на

Олимпиаду, даже не обсуждается. Это само собой разумеющиеся!

Европейскую квалификацию надо проходить и добиваться как можно

лучшего результата. Это поможет в будущем при жеребьевках на

соревнования. Главная мечта любого спортсмена – победа на Олимпийских

играх, и я не исключение. Сделаю все, чтобы эта мечта стала явью». —

признается Габил.

Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, и состав мужской

сборной России выглядит следующим образом:

Расул Салиев (весовая категория до 52 кг);

Альберт Батыргазиев (до 57 кг);

Габил Мамедов (до 63 кг);

Андрей Замковой (до 69 кг);

Глеб Бакши (до 75 кг);

Имам Хатаев (до 81 кг):

Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг);

Иван Верясов (свыше 91 кг).

Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.