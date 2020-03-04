Металлоинвест подписал программу социально-экономического партнерства по развитию Новотроицка

Компания «Металлоинвест», правительство Оренбургской области и администрация г. Новотроицка (Оренбургская область) утвердили программу мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2020 год.

Документ в ходе визита на АО «Уральская Сталь» (входит в состав Металлоинвеста) подписали губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

Инвестиции сторон в рамках СЭП 2020 года составят 934 млн рублей, из которых 503 млн рублей – вклад Оренбургской области, 381 млн рублей – Металлоинвеста (в лице Уральской Стали), 50 млн рублей – Новотроицка.

«Все обязательства, которые в рамках программы СЭП брали на себя Металлоинвест, правительство области и администрация Новотроицка в прошлом году, выполнены в полном объеме, — заявил Денис Паслер. – В этом году среди приоритетов партнерства — формирование комфортной городской среды, традиционная поддержка здравоохранения, образования и спорта. Металлоинвест – надежный партнер области. Компания не только поддерживает, но и самостоятельно инициирует важные для города и региона социальные и инфраструктурные проекты».

«Наш приоритет – устойчивое развитие регионов, в которых работают наши предприятия, живут сотрудники и их семьи, — отметил Андрей Варичев. — Объединение ресурсов всех сторон позволяет эффективно решать задачи по повышению качества жизни в Новотроицке. Уральская Сталь продолжает поступательное развитие и техническое перевооружение. В 2019 году платежи комбината в консолидированный бюджет Оренбургской области составили около 1 млрд рублей. Еще 373 млн рублей мы направили на реализацию важных для города мероприятий и программ в рамках СЭП».

«Благодаря активной социальной позиции Металлоинвеста и поддержке правительства региона мы имеем возможность кардинально улучшать наш город, — отметил Дмитрий Буфетов. — Реализуем актуальные для жителей мероприятия – здоровьесберегающие программы, благоустройство городских территорий, ремонт спортивных объектов и школ. Сотни миллионов рублей вкладываются в инфраструктуру, которая формирует новый облик города. При содействии Компании Новотроицк первым в регионе получил статус территории опережающего социально-экономического развития и работает над привлечением инвесторов и развитием новых бизнесов для укрепления стабильности экономики».

Правительство Оренбургской области в рамках СЭП выделит средства на капитальный ремонт домов на улице Советская, содержание и ремонт автодорог, капремонт МОАУ «Лицей №1», предоставление жилья детям-сиротам и молодым семьям и другие проекты.

Компания сосредоточится на развитии объектов социальной инфраструктуры Новотроицка. Крупнейшим направлением инвестиций станет строительство многофункционального спортивного комплекса, будут продолжены ремонтные работы в ДЮСШ-1 и на стадионе «Юность», а также модернизация системы водоподготовки бассейна «Волна».

В этом году будет открыта Гимназия № 1, капитальный ремонт которой финансирует Металлоинвест.

Продолжится капитальный ремонт Больницы скорой медицинской помощи. В 2020 году Компания выделит на него 65 млн рублей.

В области образования Компания продолжит оказывать поддержку базовым учебным заведениям Уральской Стали — новотроицкому филиалу НИТУ «МИСиС» и новотроицкому политехническому колледжу.

Продолжится реализация корпоративных программ развития территорий «Сделаем вместе!», «Откликнись!», «Наши городские инициативы», «Наши чемпионы» и др.

Партнёром компании «Металлоинвест» в реализации проектов в области культуры и спорта является фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который реализует проекты культурной платформы АРТ-ОКНО и инициативы по популяризации спорта и здорового образа жизни — Всенаспорт.рф.

В рамках платформы «АРТ-ОКНО» в Оренбурге будет представлена выставка русской живописи из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в Новотроицке состоится фестиваль уличных театров, искусства и творчества, на котором ожидается более 10 тыс. зрителей.

Средства участников СЭП также будут направлены на капитальный ремонт здания библиотеки семейного чтения на Уральской улице, приобретение оборудования и поддержку специальной школы-интерната, и другие проекты