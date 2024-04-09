Выплаты за паводок: как получить?

Оренбург, 9 апреля 2024 г. – Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, активно подают заявления на выплаты. К настоящему моменту через портал Госуслуг поступило уже 14 451 заявление, из которых 10 162 – на единовременную материальную помощь, а 4 252 – на финансовую помощь при утрате имущества.

Специалисты оперативно обрабатывают заявления. 869 жителей уже получили решение о выплате единовременной материальной помощи, 466 из них уже получили средства.

Напомним, что по поручению губернатора Оренбургской области размер выплат был увеличен в два раза. Единовременная материальная помощь составляет 20 000 рублей на человека, финансовая помощь в случае частичной утраты имущества первой необходимости – 50 000 рублей на человека, а при полной утрате – 100 000 рублей на человека.

Важно: подать заявления на выплаты можно через портал Госуслуг или лично в МФЦ.

Где получить:

Контактные лица:

Министерство социального развития Оренбургской области: +7 (353) 239-40-00

Единый контактный центр МФЦ: 8-800-755-50-50

Данная мера является первоочередной поддержкой пострадавших, а не компенсацией за утерянное имущество.