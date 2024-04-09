Паводок в Оренбурге приобретает угрожающие масштабы

Оренбург, 9 апреля 2024 г. – Реки Урал и Сакмара, выйдя из берегов, затапливают жилые массивы, садовые товарищества и другие территории, расположенные в зоне риска.

Наиболее сложная обстановка сложилась в садоводческих товариществах в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, а также вблизи реки Сакмара.

В поселке Кузнечном и 20 СНТ из-за подтопления отключено газоснабжение, в 45 СНТ, а также частично в поселке Кузнечном, нет электричества.

По данным на 8:00 9 апреля подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений. За последние сутки число затопленных участков увеличилось на 78, а домовладений – на 63.

Из зоны бедствия эвакуированы 822 человека, в том числе 40 детей. 51 человек, 19 из которых дети, размещены в пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и школе №11 на ул. Авиационной.

Эвакуированным предоставляется трехразовое горячее питание, продукты, питьевая вода и товары первой необходимости. В готовности к приему пострадавших находятся еще три пункта временного размещения и пункт длительного проживания.

Эвакуационные мероприятия координируются ответственными дежурными от Администрации города.

В аварийно-спасательных работах задействованы 259 человек, 93 единицы техники, 41 лодка и беспилотники, ведущие разведку с воздуха. К работам привлечены специалисты МЧС, Администрации города, предприятий, медики и спасатели.

Во всех подтопленных территориях круглосуточно дежурят полицейские, чтобы предотвратить мародерство.

Телефоны экстренных служб:

30-40-40 – Единый дежурно-диспетчерский центр

112 – Единый телефон экстренных служб

30-40-12 – Северный округ

30-41-51 – Южный округ

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Оренбурга находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома и квартиры.

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