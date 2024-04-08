Новотроицк под угрозой затопления: начата эвакуация из-за перелива через дамбу

Оренбург, 8 апреля 2024 г. – В Новотроицке, Оренбургская область, из-за перелива воды через защитную дамбу начата эвакуация жителей улицы Севастопольской. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

«Дамба, построенная после масштабного паводка 1957 года, защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, уровень воды в озере сейчас достиг 8,5 метров. На месте работают спасательные службы, ситуация находится под контролем.

Эвакуация из-за паводка объявлена также в Оренбурге, Орске и других населенных пунктах области. В Орске после прорыва дамбы вода затопила Старый город, часть Нового города и некоторые поселки. Из зоны подтопления в Оренбурге уже эвакуировано 786 человек.

Уровень воды в реках региона продолжает меняться. Сегодня в Орске вода начала отступать, за последние сутки уровень реки Урал в городе упал на 9 см, до 963 см. Одновременно с этим вода продолжает прибывать в Оренбурге, где за сутки рост составил 16 см, до 872 см. В Орске в качестве превентивной меры эвакуируют жителей поселка Лесоторговый, расположенного в черте города.

Работы по укреплению дамбы в Новотроицке ведутся.

Ситуация с паводком в Оренбургской области находится на контроле региональных властей.

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Власти просят жителей затопленных территорий не покидать дома без крайней необходимости и следовать указаниям спасателей.

Для оказания помощи пострадавшим от паводка в регионе работает горячая линия.

Информацию о паводковой ситуации можно также получить на сайте МЧС России.

Стоит отметить, что данная ситуация является нетипичной для региона. Уровень воды в реках Оренбургской области обычно не поднимается так высоко.

Эвакуация людей из зоны подтопления является вынужденной мерой, но необходимой для обеспечения их безопасности.