Оренбург в пучине паводка: 2000 домов и 786 человек под ударом стихии

Оренбург, 8 апреля 2024 г. — Стихия разбушевалась в Оренбурге: 45 СНТ обесточены, 2015 приусадебных участков и 1535 домовладений подтоплены, эвакуированы 786 человек.

Уровень воды в реках Урал и Сакмара продолжает расти, достигнув 872 см и 783 см соответственно. Пик паводка ожидается 10 апреля, ситуация в поймах рек критическая.

В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, в 45 СНТ и частично в Кузнечном — электроэнергия.

Спасатели работают круглосуточно, задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств. На местах эвакуации — в поселке Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки», «Дубовый плес», в микрорайонах Берды и 18 разъезд — дежурят аварийно-спасательные службы, полиция, медики.

В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

В других территориях паводок начал отступать. В селе Краснохолм остаются подтопленными 4 дворовых территории, электроснабжение восстановлено.

На территории СНТ «Энергостроитель» и «Садовод» в районе поселка Берды остаются подтопленными 25 приусадебных участков и 8 домов с круглогодичным проживанием. Ситуация стабилизируется, продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство полиции.

Затворы на Черновском водохранилище закрыты.

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