8 C
Оренбург
8 апреля 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Оренбург в пучине паводка: 2000 домов и 786 человек под ударом стихии

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Оренбург, 8 апреля 2024 г. — Стихия разбушевалась в Оренбурге: 45 СНТ обесточены, 2015 приусадебных участков и 1535 домовладений подтоплены, эвакуированы 786 человек.

Уровень воды в реках Урал и Сакмара продолжает расти, достигнув 872 см и 783 см соответственно. Пик паводка ожидается 10 апреля, ситуация в поймах рек критическая.

В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, в 45 СНТ и частично в Кузнечном — электроэнергия.

Спасатели работают круглосуточно, задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств. На местах эвакуации — в поселке Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки», «Дубовый плес», в микрорайонах Берды и 18 разъезд — дежурят аварийно-спасательные службы, полиция, медики.

В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

В других территориях паводок начал отступать. В селе Краснохолм остаются подтопленными 4 дворовых территории, электроснабжение восстановлено.

На территории СНТ «Энергостроитель» и «Садовод» в районе поселка Берды остаются подтопленными 25 приусадебных участков и 8 домов с круглогодичным проживанием. Ситуация стабилизируется, продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство полиции.

Затворы на Черновском водохранилище закрыты.

Следите за обновлениями!

Дополнительно:

  • Власти города просят жителей быть осторожными и не выходить на улицу без крайней необходимости.
  • В случае ЧП звонить по телефону 112.
Предыдущая новость
Уральская Сталь направила свои ресурсы на борьбу с паводком и на помощь пострадавшим
Следующая новость
Новотроицк под угрозой затопления: начата эвакуация из-за перелива через дамбу

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.