Уральская Сталь направила свои ресурсы на борьбу с паводком и на помощь пострадавшим

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») активно участвует в противопаводковых мероприятиях Новотроицка, а также не осталась равнодушной к беде, которая постигла жителей соседнего Орска.

На борьбу со стихией направлено более 10 единиц спец техники и специалисты предприятия.

В своём обращении управляющий директор Уральской Стали

Сергей Журавлёв отметил:

«Мы внимательно следим за ситуацией. Уже сейчас наша специальная техника работает в муниципалитетах, помогая противостоять стихии. Пожалуйста, будьте аккуратнее, проявляйте участие и заботу о соседях и коллегах, не рискуйте. Если столкнётесь с опасностью — сразу звоните 112. Мы люди c производства и знаем не понаслышке — безопасности не бывает много».

Сегодня металлурги одними из первых откликнулись на ситуацию с дефицитом чистой питьевой воды в Орске и привезли более 20 тысяч литров бутилированной воды. Оперативно для этого собрались полсотни работников-волонтёров.

Часть помощи была выдана ими в центре города, а остальная часть была распределена по основным пунктам временного размещения эвакуированных.

На площадке Агентства развития Новотроицка на Советской-51 работает волонтёрский штаб по организации помощи пострадавшим.