Оренбургская область борется с паводком: эвакуировано более 4000 человек, подтоплено 2500 домов

Оренбург, 6 апреля 2024 г. – В Оренбургской области паводковая обстановка остается напряженной. Из-за активного снеготаяния и сброса воды из водохранилищ подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков в 29 муниципальных образованиях.

Эвакуировано 4208 человек, из них 1019 детей. 427 человек, включая 132 ребенка, размещены в пунктах временного размещения. 306 голов сельскохозяйственных животных перемещены в безопасные районы.

Наиболее сложная ситуация в Орске, где из-за прорыва дамбы подтоплено более 600 жилых домов и 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей.

Всего в зоне подтопления находятся 4204 жилых дома, где проживают 10 800 человек, из них 3375 детей. Также подтоплены 13 социально-значимых объектов.

Для борьбы с паводком задействованы силы и средства МЧС, а также других ведомств. Работают 1112 человек, 462 единицы техники и 80 плавсредств.

В Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня. Развернуты 495 пунктов временного размещения общей вместимостью 82 325 человек.

На данный момент закрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог. Вся актуальная информация о закрытых дорогах и мостах, а также о возможных путях объезда доступна на интерактивной карте.

Ресурсоснабжающие компании работают в усиленном режиме. При угрозе подтопления жители региона могут круглосуточно звонить по номеру 112.

Несмотря на трудности, власти региона прилагают все усилия для ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим.