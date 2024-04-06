Орск: прорвало дамбу, эвакуированы тысячи людей

Паводок 2024 года в Оренбургской области стал сильнейшим за последние десятилетия. Сложная ситуация наблюдалась почти во всех территориях области, включая Орск, где несколько дней подтапливало пригородные поселки. Однако прорыв дамбы привел к эвакуации нескольких тысяч человек из зоны подтопления за один вечер.

Первые тревожные сигналы

Первые сообщения о проблемах на дамбе поступили вечером 6 апреля 2024 года. Мэрия призвала жителей нескольких улиц готовиться к эвакуации. Вскоре в части Орска отключили газ. После подтопления поселка Первомайский угроза прихода большой воды в поселки Никельщиков и Строитель привела к прекращению подачи газа в жилые дома. Газоснабжение также было ограничено в Рабочем поселке №1 и Рабочем поселке №2.

Незадолго до прорыва в Орске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. С дамбой он связан не был: подтопило несколько пригородных поселков. Вдобавок к этому власти тревожило Ириклинское водохранилище, резко увеличившее сброс воды.

Эвакуация

За час до первых сообщений об аварии на дамбе стало известно, что в город прилетели губернатор Денис Паслер и глава регионального ГУ МЧС Александр Зенов. Вскоре в Орск прибыл и замглавы МЧС России Илья Денисов.

В городе взвыли сирены. Началась эвакуация жителей улиц Гагарина, Строителей и Докучаева. Затем — всего Старого города. В Орске к тому моменту работали шесть пунктов временного размещения. Туда начали курсировать автобусы.

До последней минуты о прорыве дамбы речи не шло. На ней пытались засыпать бутом две протечки, вода из которых заполняла овраг. Но эвакуация к тому времени уже началась.

Прорыв и его последствия

Строительство дамбы в Орске завершили более 10 лет назад. Ее построили, чтобы защитить Старый город и несколько поселков от наводнений во время разлива Урала, талых и паводковых вод. О том, что сооружение далеко не идеально, местные СМИ писали не раз, говорили об этом и сами политики.

Несмотря на «уязвимые», по словам экс-мэра Виктора Франца, места, дамба выдержала несколько паводков. Однако в 2024 году спуск с Ириклинского водохранилища оказался существенно выше, чем в прошлые годы. 2,1 тысячи кубометров в секунду — рекорд последних десятилетий.

Огромный поток воды пошел на Орск с Севера, где расположено Ириклинское водохранилище. Дамба не выдержала. Прорыв произошел в момент, когда прохудившиеся места пытались засыпать бутом.

Вода стремительным потоком хлынула в овраг. Это попало в объективы камер очевидцев. Прорыв произошел около 22:30. После этого скорость подтопления территории резко возросла. Пропорционально ей возросла и скорость эвакуации.

Работы по ликвидации последствий

Прорыв не застопорил, а напротив, интенсифицировал работы на дамбе. К месту прорыва была направлена дополнительная техника: к полуночи там работали 33 самосвала с засыпным материалом и 5 фронтальных погрузчиков. Мэр Василий Козупица заявил, что власти делают все возможное для скорейшей ликвидации аварии.

В МЧС пояснили, что повреждена оказалась земляная насыпная дамба. « Прорыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда грунт. Всего работает 33 большегруза и 5 фронтальных погрузчиков. Техника в непрерывном режиме засыпает место порыва», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.