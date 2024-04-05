Металлурги Уральской Стали нарастили отгрузку колесной заготовки

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») отгрузил рекордный объем круглой литой стальной заготовки выксунскому потребителю в объеме 68,7 тыс. тонн по итогам марта.

Ежемесячно новотроицкие металлурги производят и отравляют в Выксу порядка 50 тыс. тонн круглой литой заготовки. Ежесуточная отгрузка составляет до 35 вагонов в сутки, а это порядка 2 тыс. тонн данной продукции. Благодаря проведению ряда мероприятий, в том числе расширению складских площадей и увеличению количества поданных вагонов, в марте удалось нарастить объем ее отправки и направить потребителю 1154 вагона круглой литой заготовки. Всего в рамках долгосрочного контракта с ВМЗ общий объем отгрузки приблизился к 4 млн тонн.

Новотроицке металлурги планируют не сбавлять темп и продолжить ставить рекорды отгрузки этой и других видов продукции.