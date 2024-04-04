Оренбургская область в режиме ЧС: паводок диктует срочные меры

Оренбург, 4 апреля 2024 г. – Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона.

«Это решение позволит оперативно скоординировать действия всех служб и ведомств, а также задействовать необходимые ресурсы для борьбы с паводком, минимизируя ущерб для жителей и инфраструктуры«, — подчеркнул глава региона.

Первоочередные задачи:

Концентрация сил и средств на организации аварийно-спасательных работ.

Превентивная эвакуация людей из зон подтопления.

Создание запасов продовольствия, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

Обеспечение сохранности личного имущества граждан.

Поддержание общественного порядка.

Мобилизованы все службы:

Главы муниципалитетов круглосуточно дежурят на местах, координируя действия.

Готовятся запасы грунта и других материалов для укрепления дорог и дамб.

Развернуты пункты временного размещения, где людям предоставляют горячее питание, воду, медицинскую помощь.

Психологи готовы оказать поддержку всем, кто в ней нуждается.

Руководство ликвидацией ЧС возложено на первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Губернатор Паслер лично контролирует ситуацию и продолжает объезд наиболее пострадавших от паводка территорий.

Ситуация находится на постоянном контроле.

Дополнительно:

В регионе ведутся работы по расчистке русел рек от ледяных заторов.

Спасатели эвакуировали людей из подтопленных домов.

Специалисты МЧС круглосуточно мониторят уровень воды в реках.

Оренбуржцам напоминают: