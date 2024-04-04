Оренбургская область в режиме ЧС: паводок диктует срочные меры

Оренбург, 4 апреля 2024 г. – Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона.
«Это решение позволит оперативно скоординировать действия всех служб и ведомств, а также задействовать необходимые ресурсы для борьбы с паводком, минимизируя ущерб для жителей и инфраструктуры«, — подчеркнул глава региона.
Первоочередные задачи:
- Концентрация сил и средств на организации аварийно-спасательных работ.
- Превентивная эвакуация людей из зон подтопления.
- Создание запасов продовольствия, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости.
- Обеспечение сохранности личного имущества граждан.
- Поддержание общественного порядка.
Мобилизованы все службы:
- Главы муниципалитетов круглосуточно дежурят на местах, координируя действия.
- Готовятся запасы грунта и других материалов для укрепления дорог и дамб.
- Развернуты пункты временного размещения, где людям предоставляют горячее питание, воду, медицинскую помощь.
- Психологи готовы оказать поддержку всем, кто в ней нуждается.
Руководство ликвидацией ЧС возложено на первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Губернатор Паслер лично контролирует ситуацию и продолжает объезд наиболее пострадавших от паводка территорий.
Ситуация находится на постоянном контроле.
Дополнительно:
- В регионе ведутся работы по расчистке русел рек от ледяных заторов.
- Спасатели эвакуировали людей из подтопленных домов.
- Специалисты МЧС круглосуточно мониторят уровень воды в реках.
Оренбуржцам напоминают:
- Внимательно следить за сообщениями МЧС и органов власти.
- Соблюдать меры предосторожности.
- При необходимости звонить по телефонам экстренных служб.