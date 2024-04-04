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5 апреля 2024 г.
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Оренбургская область в режиме ЧС: паводок диктует срочные меры

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург, 4 апреля 2024 г. – Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона.

«Это решение позволит оперативно скоординировать действия всех служб и ведомств, а также задействовать необходимые ресурсы для борьбы с паводком, минимизируя ущерб для жителей и инфраструктуры«, — подчеркнул глава региона.

Первоочередные задачи:

  • Концентрация сил и средств на организации аварийно-спасательных работ.
  • Превентивная эвакуация людей из зон подтопления.
  • Создание запасов продовольствия, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости.
  • Обеспечение сохранности личного имущества граждан.
  • Поддержание общественного порядка.

Мобилизованы все службы:

  • Главы муниципалитетов круглосуточно дежурят на местах, координируя действия.
  • Готовятся запасы грунта и других материалов для укрепления дорог и дамб.
  • Развернуты пункты временного размещения, где людям предоставляют горячее питание, воду, медицинскую помощь.
  • Психологи готовы оказать поддержку всем, кто в ней нуждается.

Руководство ликвидацией ЧС возложено на первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Губернатор Паслер лично контролирует ситуацию и продолжает объезд наиболее пострадавших от паводка территорий.

Ситуация находится на постоянном контроле.

Дополнительно:

  • В регионе ведутся работы по расчистке русел рек от ледяных заторов.
  • Спасатели эвакуировали людей из подтопленных домов.
  • Специалисты МЧС круглосуточно мониторят уровень воды в реках.

Оренбуржцам напоминают:

  • Внимательно следить за сообщениями МЧС и органов власти.
  • Соблюдать меры предосторожности.
  • При необходимости звонить по телефонам экстренных служб.
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