Губернатор Денис Паслер доложил Президенту о паводковой ситуации в регионе.

В Оренбургской области ожидается пик паводка на этой неделе. Особенно сложная ситуация складывается на востоке области и в Краснохолме под Оренбургом, где уже введен локальный режим ЧС.

В зоне подтопления находятся более 900 придомовых территорий. Спасатели, техника, региональные и муниципальные службы работают в усиленном режиме, круглосуточно ведутся эвакуационные мероприятия.

«Главное – регион готов к ликвидации последствий паводка. Жители не останутся один на один с бедой,» — подчеркнул Денис Паслер.

Все силы брошены на помощь людям. К действующим службам присоединилась аэромобильная группировка МЧС России с плавающими транспортерами.

В Краснохолме, где введен локальный режим ЧС, идет эвакуация жителей. «Сейчас работу продолжим в круглосуточном режиме, пока все люди не будут перевезены в ПВР или к родственникам — по желанию,» — заверил губернатор.

На месте ЧС работают более 50 человек, задействованы 22 единицы техники и плавсредства.

«Спасибо волонтерам, команде «ОренСпаса», которая тоже на месте,» — выразил признательность Денис Паслер.

Регион, муниципалитеты и спасатели оказывают всю необходимую помощь людям, пострадавшим от паводка.

Власти региона призывают жителей быть бдительными и при необходимости следовать инструкциям спасателей.