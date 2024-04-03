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4 апреля 2024 г.
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Краснохолм: 1811 человек в зоне подтопления, возможна эвакуация

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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3 апреля 2024 г., Краснохолм – В Краснохолме, сложилась критическая паводковая ситуация. Из-за резкого увеличения притока воды в Черновское водохранилище в зоне подтопления оказались 906 домов, где проживают 1811 человек.

В Краснохолм прибыл начальник регионального управления МЧС России Александр Зенов. Он руководит группировкой сил и средств МЧС России, в том числе специалистами Волжского спасательного центра.

Сотрудники МЧС России продолжают эвакуацию жителей. Тех, кто не может самостоятельно покинуть зону подтопления, вывозят на лодках. Жителям помогают собрать и вывезти вещи. Всего в готовности три пункта временного размещения, один из которых задействован.

Сотрудники МЧС России будут оказывать помощь всем, для кого сложится угроза жизни и здоровью. Совместно со специалистами спасательных служб области и города они будут работать на месте до стабилизации обстановки.

Рекомендации:

  • Подготовить документы и ценные вещи
  • Зарядить телефоны
  • Закрыть окна и двери
  • Отключить электроприборы
  • Покинуть зону подтопления по указанию спасателей

Контактные телефоны:

  • Единая дежурная диспетчерская служба: 112
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