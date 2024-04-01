Оренбуржье накрыло паводком: более 13 000 домов под угрозой затопления

1 апреля 2024 года, Оренбургская область: Губернатор Денис Паслер провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, посвященное паводковой ситуации. В регионе наблюдается резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах, что уже привело к подтоплению 1,5 тыс. опор ЛЭП и 33 домов.

Ситуация напряженная:

257 населенных пунктов с населением более 32 тыс. человек находятся в зоне риска затопления.

с населением находятся в зоне риска затопления. 38 мостов закрыты, 34 автодороги подтоплены.

закрыты, подтоплены. 5 муниципальных образований уже страдают от паводка: Оренбург, Соль-Илецк, Беляевка, Домбаровка и Илек.

Власти принимают меры:

Режим повышенной готовности введен с 30 марта.

введен с 30 марта. 10 000 человек и 4 000 единиц техники борются с последствиями паводка.

и борются с последствиями паводка. 7 спасателей из Самары с 7 единицами спецтехники прибыли в Акбулакский, Илекский районы и Соль-Илецкий округ.

с 7 единицами спецтехники прибыли в Акбулакский, Илекский районы и Соль-Илецкий округ. 3 маломобильных жителя, многодетные семьи и 140 голов КРС эвакуированы из зоны затопления.

эвакуированы из зоны затопления. Дамбы укрепляются , население оповещено о возможной угрозе.

, население оповещено о возможной угрозе. Созданы пункты временного размещения , где сейчас находятся 4 человека.

, где сейчас находятся 4 человека. Губернатор поручил главам муниципалитетов и областным министерствам сосредоточиться на защите населения и имущества, круглосуточном мониторинге ситуации, эвакуации людей и животных из зон затопления.

Планируется:

Увеличение сброса воды на Ириклинском и Сорочинском водохранилищах.

на Ириклинском и Сорочинском водохранилищах. Создание запасов грунта для укрепления автодорог, дамб и других объектов.

для укрепления автодорог, дамб и других объектов. Расчистка водопропусков, ливневой канализации, дренажных стоков и водоотводящих каналов.

Ситуация с паводком в Оренбургской области остается напряженной. Власти региона делают все возможное для защиты населения и минимизации ущерба.