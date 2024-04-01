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1 апреля 2024 г.
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Оренбуржье накрыло паводком: более 13 000 домов под угрозой затопления

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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1 апреля 2024 года, Оренбургская область: Губернатор Денис Паслер провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, посвященное паводковой ситуации. В регионе наблюдается резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах, что уже привело к подтоплению 1,5 тыс. опор ЛЭП и 33 домов.

Ситуация напряженная:

  • 257 населенных пунктов с населением более 32 тыс. человек находятся в зоне риска затопления.
  • 38 мостов закрыты, 34 автодороги подтоплены.
  • 5 муниципальных образований уже страдают от паводка: Оренбург, Соль-Илецк, Беляевка, Домбаровка и Илек.

Власти принимают меры:

  • Режим повышенной готовности введен с 30 марта.
  • 10 000 человек и 4 000 единиц техники борются с последствиями паводка.
  • 7 спасателей из Самары с 7 единицами спецтехники прибыли в Акбулакский, Илекский районы и Соль-Илецкий округ.
  • 3 маломобильных жителя, многодетные семьи и 140 голов КРС эвакуированы из зоны затопления.
  • Дамбы укрепляются, население оповещено о возможной угрозе.
  • Созданы пункты временного размещения, где сейчас находятся 4 человека.
  • Губернатор поручил главам муниципалитетов и областным министерствам сосредоточиться на защите населения и имущества, круглосуточном мониторинге ситуации, эвакуации людей и животных из зон затопления.

Планируется:

  • Увеличение сброса воды на Ириклинском и Сорочинском водохранилищах.
  • Создание запасов грунта для укрепления автодорог, дамб и других объектов.
  • Расчистка водопропусков, ливневой канализации, дренажных стоков и водоотводящих каналов.

Ситуация с паводком в Оренбургской области остается напряженной. Власти региона делают все возможное для защиты населения и минимизации ущерба.

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