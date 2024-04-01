Оренбуржье накрыло паводком: более 13 000 домов под угрозой затопления

1 апреля 2024 года, Оренбургская область: Губернатор Денис Паслер провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, посвященное паводковой ситуации. В регионе наблюдается резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах, что уже привело к подтоплению 1,5 тыс. опор ЛЭП и 33 домов.
Ситуация напряженная:
- 257 населенных пунктов с населением более 32 тыс. человек находятся в зоне риска затопления.
- 38 мостов закрыты, 34 автодороги подтоплены.
- 5 муниципальных образований уже страдают от паводка: Оренбург, Соль-Илецк, Беляевка, Домбаровка и Илек.
Власти принимают меры:
- Режим повышенной готовности введен с 30 марта.
- 10 000 человек и 4 000 единиц техники борются с последствиями паводка.
- 7 спасателей из Самары с 7 единицами спецтехники прибыли в Акбулакский, Илекский районы и Соль-Илецкий округ.
- 3 маломобильных жителя, многодетные семьи и 140 голов КРС эвакуированы из зоны затопления.
- Дамбы укрепляются, население оповещено о возможной угрозе.
- Созданы пункты временного размещения, где сейчас находятся 4 человека.
- Губернатор поручил главам муниципалитетов и областным министерствам сосредоточиться на защите населения и имущества, круглосуточном мониторинге ситуации, эвакуации людей и животных из зон затопления.
Планируется:
- Увеличение сброса воды на Ириклинском и Сорочинском водохранилищах.
- Создание запасов грунта для укрепления автодорог, дамб и других объектов.
- Расчистка водопропусков, ливневой канализации, дренажных стоков и водоотводящих каналов.
Ситуация с паводком в Оренбургской области остается напряженной. Власти региона делают все возможное для защиты населения и минимизации ущерба.