15 лет колонии грозит главе оренбургской федерации ММА за хищение «черного золота»

Прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима для Виктора Фролова, президента Федерации ММА Оренбургской области, по делу о хищении нефтепродуктов. Громкое уголовное дело, слушающееся в Оренбургском районном суде, насчитывает 530 томов и 14 фигурантов, включая Фролова, который, по версии следствия, являлся руководителем ОПГ.

Нефтяная афера:

С 2017 года банда Фролова действовала на территории Оренбургской области, организовав незаконные врезки к нефтепроводам в Переволоцком и Оренбургском районах. Похищенное «черное золото» – более 10 тыс. тонн – аферисты затем продавали различным компаниям, включая крупные предприятия, на общую сумму около 300 млн рублей.

Судебный марафон:

Уголовное дело по данному факту слушается в суде с осени 2022 года. Изначально ущерб от действий ОПГ оценивался в 180 млн рублей, но в ходе расследования он был увеличен до 300 млн рублей.

Суровый приговор?:

Помимо 15 лет колонии, гособвинение просит суд оштрафовать Фролова на 3,5 млн рублей. Другим участникам ОПГ запрошены сроки от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафами от 900 тыс. до 3,5 млн рублей. Среди них – единственная женщина, Полина Пеннер, которой прокуратура предлагает 6 лет 3 месяца колонии и штраф в 900 тыс. рублей.

Арест имущества:

Следствием был наложен арест на имущество обвиняемых, общая стоимость которого превысила 1,3 млрд рублей.

Ожидается, что суд вынесет приговор по данному делу в ближайшее время.