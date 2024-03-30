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30 марта 2024 г.
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Двое школьников в Оренбурге едва не утонули, провалившись под лед

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сегодня на набережной Урала в Оренбурге произошло ЧП: двое школьников оказались в ледяной ловушке, когда лёд под ними начал крошиться. К счастью, благодаря бдительности очевидца и оперативным действиям спасателей дети были спасены.

Инцидент, по данным МЧС по Оренбургской области, разыгрался около полудня. Подростки, игнорируя предупреждения о небезопасности весеннего льда, вышли на реку и вскоре оказались отрезанными от берега. Очевидец, заметивший беспомощных детей, незамедлительно позвонил на номер 112.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. С помощью специальных средств они эвакуировали школьников с ледяной глыбы и передали сотрудникам полиции.

В МЧС в очередной раз призвали родителей к бдительности и ответственности за своих детей. Накануне ЧП инспекторы ГИМС проводили патрулирование набережной, вручая отдыхающим памятки с правилами безопасности на льду.

  • «В связи с таянием снега и льда уровень воды в реках Орь и Урал значительно повысился, а лед стал очень хрупким. Будьте осторожны! Не оставляйте детей без присмотра, особенно вблизи водоемов!» – предостерег госинспектор Юрий Коханенко.

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