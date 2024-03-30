Паводок в Оренбурге: подтоплены улицы, ограничено движение

Ситуация с паводком в Оренбурге остается напряженной, но не критической. Оперативные службы города работают в круглосуточном режиме, проводя комплекс противопаводковых мероприятий.
Ограничено движение в село Пруды:
- 29 марта в Единый диспетчерский центр города поступила информация о переливе талых вод через дорогу, ведущую в село Пруды.
- Глава города Сергей Салмин принял решение ограничить движение транспорта по этой дороге с 17:00 29 марта до 26 апреля.
- Жители села не остаются отрезанными от города. Добраться до Оренбурга можно по другой дороге, в объезд ограниченного участка.
Подтоплены улицы в селе Краснохолм:
- Река Черная вышла из берегов, подтопив три улицы: Крупская, Димитрова, М. Горького и переулок Коммунистический.
- Уровень воды в реке составляет 4 метра при критической отметке 480 см.
- Ситуация под контролем и постоянно мониторится специалистами.
- Жилые дома не затоплены.
- В селе дежурят представители Северного округа, аварийно-спасательных служб.
- Развернут пункт временного размещения на случай необходимости эвакуации населения.
Телефоны для связи:
- 30-40-40 – Единый дежурно-диспетчерский центр
- 112 – Единый телефон экстренных служб
- 30-40-12 – Северный округ
- 30-41-51 – Южный округ