Паводок в Оренбурге: подтоплены улицы, ограничено движение

Ситуация с паводком в Оренбурге остается напряженной, но не критической. Оперативные службы города работают в круглосуточном режиме, проводя комплекс противопаводковых мероприятий.

Ограничено движение в село Пруды:

29 марта в Единый диспетчерский центр города поступила информация о переливе талых вод через дорогу, ведущую в село Пруды.

в Единый диспетчерский центр города поступила информация о переливе талых вод через дорогу, ведущую в село Пруды. Глава города Сергей Салмин принял решение ограничить движение транспорта по этой дороге с 17:00 29 марта до 26 апреля .

принял решение по этой дороге . Жители села не остаются отрезанными от города. Добраться до Оренбурга можно по другой дороге, в объезд ограниченного участка.

Подтоплены улицы в селе Краснохолм:

Река Черная вышла из берегов, подтопив три улицы: Крупская, Димитрова, М. Горького и переулок Коммунистический.

Крупская, Димитрова, М. Горького и переулок Коммунистический. Уровень воды в реке составляет 4 метра при критической отметке 480 см .

при критической отметке . Ситуация под контролем и постоянно мониторится специалистами.

и постоянно мониторится специалистами. Жилые дома не затоплены.

В селе дежурят представители Северного округа, аварийно-спасательных служб.

представители Северного округа, аварийно-спасательных служб. Развернут пункт временного размещения на случай необходимости эвакуации населения.

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