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30 марта 2024 г.
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Паводок в Оренбурге: подтоплены улицы, ограничено движение

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Ситуация с паводком в Оренбурге остается напряженной, но не критической. Оперативные службы города работают в круглосуточном режиме, проводя комплекс противопаводковых мероприятий.

Ограничено движение в село Пруды:

  • 29 марта в Единый диспетчерский центр города поступила информация о переливе талых вод через дорогу, ведущую в село Пруды.
  • Глава города Сергей Салмин принял решение ограничить движение транспорта по этой дороге с 17:00 29 марта до 26 апреля.
  • Жители села не остаются отрезанными от города. Добраться до Оренбурга можно по другой дороге, в объезд ограниченного участка.

Подтоплены улицы в селе Краснохолм:

  • Река Черная вышла из берегов, подтопив три улицы: Крупская, Димитрова, М. Горького и переулок Коммунистический.
  • Уровень воды в реке составляет 4 метра при критической отметке 480 см.
  • Ситуация под контролем и постоянно мониторится специалистами.
  • Жилые дома не затоплены.
  • В селе дежурят представители Северного округа, аварийно-спасательных служб.
  • Развернут пункт временного размещения на случай необходимости эвакуации населения.

Телефоны для связи:

  • 30-40-40 – Единый дежурно-диспетчерский центр
  • 112 – Единый телефон экстренных служб
  • 30-40-12 – Северный округ
  • 30-41-51 – Южный округ
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