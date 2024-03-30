Зарплаты бюджетников вырастут на 1,2 млрд рублей

Губернатор Денис Паслер объявил о повышении заработной платы для 20 000 работников бюджетной сферы Оренбургской области. На эти цели дополнительно выделено 1,219 млрд рублей.

Повышение коснется не только тех, кто формально попадает под Указ Президента, но и работников школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

«В прошлом году, при повышении зарплат учителям, я говорил, что при росте средней зарплаты по экономике мы обязательно будем пересматривать зарплаты бюджетникам. В первом квартале экономические показатели в регионе выросли, и у нас есть возможность решить этот важный вопрос», — заявил Денис Паслер.

15 000 бюджетников, в первую очередь, работающих на селе, получат повышение. Средняя заработная плата педагогов в каждой школе составит не менее 45 400 рублей. Повышение также коснется педагогов в детских садах — их средняя заработная плата составит не менее 40 200 рублей в каждом муниципальном образовании.

216 миллионов рублей будут направлены на повышение заработной платы почти 5 000 человек, работающих в государственных учреждениях. Это педагоги допобразования, среднего профессионального образования, а также специалисты Центра социальной поддержки населения, центров занятости, спасатели, водолазы и инженеры-программисты.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.