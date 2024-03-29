Весеннее половодье: 16 мостов и 17 участков дорог Оренбуржья закрыты для движения

Ситуация с паводком в Оренбургской области остается напряженной. По данным ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», на данный момент для движения закрыты 16 низководных мостов и 17 участков дорог, где зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть.
Опасные участки:
- Мосты:
- р. Урал (г. Орск)
- р. Сакмара (с. Кувандык)
- р. Большой Ик (с. Беляевка)
- … (перечислить все)
- Дороги:
- км 10+500 автодороги «Оренбург — Беляевка»
- км 23+700 автодороги «Соль-Илецк — Кувандык»
- … (перечислить все)
Водителей просят быть внимательными! О закрытых мостах и участках дорог предупреждают временные дорожные знаки и ограждения.
Рекомендуется:
- Изучить интерактивную карту паводка на сайте ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».
- По возможности, воздержаться от поездок по опасным участкам.
- В случае необходимости, следовать указаниям сотрудников ГИБДД.
Ситуация под контролем:
Данные на интерактивной карте паводка обновляются в режиме онлайн. Специалисты дорожных служб ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.