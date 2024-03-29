Весеннее половодье: 16 мостов и 17 участков дорог Оренбуржья закрыты для движения

Ситуация с паводком в Оренбургской области остается напряженной. По данным ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», на данный момент для движения закрыты 16 низководных мостов и 17 участков дорог, где зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть.

Опасные участки:

Мосты: р. Урал (г. Орск) р. Сакмара (с. Кувандык) р. Большой Ик (с. Беляевка) … (перечислить все)

Дороги: км 10+500 автодороги «Оренбург — Беляевка» км 23+700 автодороги «Соль-Илецк — Кувандык» … (перечислить все)



Водителей просят быть внимательными! О закрытых мостах и участках дорог предупреждают временные дорожные знаки и ограждения.

Рекомендуется:

Изучить интерактивную карту паводка на сайте ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».

По возможности, воздержаться от поездок по опасным участкам.

В случае необходимости, следовать указаниям сотрудников ГИБДД.

Ситуация под контролем:

Данные на интерактивной карте паводка обновляются в режиме онлайн. Специалисты дорожных служб ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.