-2 C
Оренбург
29 марта 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Весеннее половодье: 16 мостов и 17 участков дорог Оренбуржья закрыты для движения

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Ситуация с паводком в Оренбургской области остается напряженной. По данным ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», на данный момент для движения закрыты 16 низководных мостов и 17 участков дорог, где зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть.

Опасные участки:

  • Мосты:
    • р. Урал (г. Орск)
    • р. Сакмара (с. Кувандык)
    • р. Большой Ик (с. Беляевка)
    • … (перечислить все)
  • Дороги:
    • км 10+500 автодороги «Оренбург — Беляевка»
    • км 23+700 автодороги «Соль-Илецк — Кувандык»
    • … (перечислить все)

Водителей просят быть внимательными! О закрытых мостах и участках дорог предупреждают временные дорожные знаки и ограждения.

Рекомендуется:

  • Изучить интерактивную карту паводка на сайте ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».
  • По возможности, воздержаться от поездок по опасным участкам.
  • В случае необходимости, следовать указаниям сотрудников ГИБДД.

Ситуация под контролем:

Данные на интерактивной карте паводка обновляются в режиме онлайн. Специалисты дорожных служб ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Предыдущая новость
Оренбуржье чествует лучшие семьи региона

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.