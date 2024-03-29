-2 C
Оренбург
29 марта 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Оренбуржье чествует лучшие семьи региона

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

В Оренбуржье подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», посвященного Году семьи. В нем приняли участие 104 семьи из 40 муниципальных образований области.

«В Год семьи в Оренбуржье реализуется более 150 проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей. Региональный конкурс «Семья года» – один из них. Каждый год мы чествуем 15 семей-финалистов, а участвуют в конкурсе сотни. На своем примере они показывают, что семья – это основа государства и общества. Она воспитывает, учит, передает традиции, знания, жизненный и профессиональный опыт», – отметил губернатор Денис Паслер.

По итогам конкурса победителями в своих номинациях стали:

Многодетная семья:

  • 1 место – семья Логиновых (Оренбургский район);
  • 2 место – семья Храмовых-Горбуновых (Новоорский район);
  • 3 место – семья Лосевых (Кваркенский район).

Молодая семья:

  • 1 место – семья Гнедаш (г. Оренбург);
  • 2 место – семья Жуликовых (Сорочинский городской округ);
  • 3 место – семья Окроян (Красногвардейский район).

Сельская семья:

  • 1 место – семья Кормилицыных (Тюльганский район);
  • 2 место – семья Малышевых (Светлинский район);
  • 3 место – семья Гайнуллиных (Кувандыкский городской округ).

Золотая семья:

  • 1 место – семья Комаровых (Новосергиевский район);
  • 2 место – семья Колмаковых (г. Новотроицк);
  • 3 место – семья Окишевых (Александровский район).

Семья – хранитель традиций:

  • 1 место – семья Зайцевых (г. Оренбург);
  • 2 место – семья Дедовых (Новосергиевский район);
  • 3 место – семья Дельцовых (Абдулинский городской округ).

Победители в каждой номинации будут представлять Оренбуржье на Всероссийском конкурсе «Семья года».

О конкурсе:

  • Проводится с 2016 года.
  • Оренбургские семьи ежегодно принимают в нем участие и становятся победителями в различных номинациях.
Предыдущая новость
Оренбург: пункты временного размещения готовы к приему эвакуированных из зон подтопления
Следующая новость
Весеннее половодье: 16 мостов и 17 участков дорог Оренбуржья закрыты для движения

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.