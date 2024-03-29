Оренбуржье чествует лучшие семьи региона

В Оренбуржье подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», посвященного Году семьи. В нем приняли участие 104 семьи из 40 муниципальных образований области.
«В Год семьи в Оренбуржье реализуется более 150 проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей. Региональный конкурс «Семья года» – один из них. Каждый год мы чествуем 15 семей-финалистов, а участвуют в конкурсе сотни. На своем примере они показывают, что семья – это основа государства и общества. Она воспитывает, учит, передает традиции, знания, жизненный и профессиональный опыт», – отметил губернатор Денис Паслер.
По итогам конкурса победителями в своих номинациях стали:
Многодетная семья:
- 1 место – семья Логиновых (Оренбургский район);
- 2 место – семья Храмовых-Горбуновых (Новоорский район);
- 3 место – семья Лосевых (Кваркенский район).
Молодая семья:
- 1 место – семья Гнедаш (г. Оренбург);
- 2 место – семья Жуликовых (Сорочинский городской округ);
- 3 место – семья Окроян (Красногвардейский район).
Сельская семья:
- 1 место – семья Кормилицыных (Тюльганский район);
- 2 место – семья Малышевых (Светлинский район);
- 3 место – семья Гайнуллиных (Кувандыкский городской округ).
Золотая семья:
- 1 место – семья Комаровых (Новосергиевский район);
- 2 место – семья Колмаковых (г. Новотроицк);
- 3 место – семья Окишевых (Александровский район).
Семья – хранитель традиций:
- 1 место – семья Зайцевых (г. Оренбург);
- 2 место – семья Дедовых (Новосергиевский район);
- 3 место – семья Дельцовых (Абдулинский городской округ).
Победители в каждой номинации будут представлять Оренбуржье на Всероссийском конкурсе «Семья года».
О конкурсе:
- Проводится с 2016 года.
- Оренбургские семьи ежегодно принимают в нем участие и становятся победителями в различных номинациях.