Оренбуржье чествует лучшие семьи региона

В Оренбуржье подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», посвященного Году семьи. В нем приняли участие 104 семьи из 40 муниципальных образований области.

«В Год семьи в Оренбуржье реализуется более 150 проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей. Региональный конкурс «Семья года» – один из них. Каждый год мы чествуем 15 семей-финалистов, а участвуют в конкурсе сотни. На своем примере они показывают, что семья – это основа государства и общества. Она воспитывает, учит, передает традиции, знания, жизненный и профессиональный опыт», – отметил губернатор Денис Паслер.

По итогам конкурса победителями в своих номинациях стали:

Многодетная семья:

1 место – семья Логиновых (Оренбургский район);

2 место – семья Храмовых-Горбуновых (Новоорский район);

3 место – семья Лосевых (Кваркенский район).

Молодая семья:

1 место – семья Гнедаш (г. Оренбург);

2 место – семья Жуликовых (Сорочинский городской округ);

3 место – семья Окроян (Красногвардейский район).

Сельская семья:

1 место – семья Кормилицыных (Тюльганский район);

2 место – семья Малышевых (Светлинский район);

3 место – семья Гайнуллиных (Кувандыкский городской округ).

Золотая семья:

1 место – семья Комаровых (Новосергиевский район);

2 место – семья Колмаковых (г. Новотроицк);

3 место – семья Окишевых (Александровский район).

Семья – хранитель традиций:

1 место – семья Зайцевых (г. Оренбург);

2 место – семья Дедовых (Новосергиевский район);

3 место – семья Дельцовых (Абдулинский городской округ).

Победители в каждой номинации будут представлять Оренбуржье на Всероссийском конкурсе «Семья года».

О конкурсе: